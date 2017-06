Hohentengen-Lienheim Musikverein meistert den Kraftakt: 60. Lienheimer Dorffest ein Erfolg

Zum 60. Mal wird das Dorffest in Lienheim mit Aktionen für Jung und Alt gefeiert. Blasmusik, Party und Festgottesdienst werden gut angenommen. Zum Abschluss gibt es noch einen Spielenachmittag.

Lienheim (inp) Da war was los in Lienheim. Am Wochenende feierten Einwohner und Gäste gemeinsam das Dorffest. Wie jedes Jahr hat der Musikverein (MV) Lienheim die Organisation in der Hand. Mit viel Engagement und Zeitaufwand leistet der MV hier Großartiges. „Das ist schon ein ganz schöner Kraftakt“, meint die erste Vorsitzende des Vereins Sabrina Bernauer und ist froh, dass nun alles vorbereitet, aber auch zum Teil schon wieder vorbei ist.

Am Samstagabend füllte sich ab 20 Uhr das Festzelt und die Band Sonic-Tonic führte seine Zuhörer durch vier Jahrzehnte Pop- und Rockmusik. Obwohl schon 2012 in Lörrach gegründet, formierten sich die Musiker in der jetzigen Besetzung erst vor einem Jahr und hatten so in Lienheim ihr Debüt. Nico Kaiser, seit 5 Jahren in Lienheim ansässig, und seine Kollegen Silvia Knöbel, Hans Thom, Holger Stephan, Mister X und Jürgen Betzing aus dem Raum Basel hatten im Repertoire für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Titel von Deep Purple, Sportfreunde Stiller, Rolling Stones, Amy Winehouse und AnnenMayKantereit sorgten für zunehmende Stimmung im Verlauf des Abends. Auch die Tanzfläche füllte sich und Nico Kaiser verstand es, die Gäste zum Mitsingen zu animieren. Das reichhaltige Angebot an Getränken von den Ausschänken und Bars tat sein Übriges, um alle ausgelassen in Feierlaune zu bringen. Um das alles auch gut zu vertragen, war mit Currywurst, Steaks und Pommes auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es wurde ein langer fröhlicher Abend.

Der Sonntag begann um 9.15 Uhr mit einem Festgottesdienst, mitgestaltet vom Kirchenchor St. Oswald. Danach stand der Tag im Zeichen der Blasmusik. Die Spielgemeinschaft MV Hohentengen und Musikgesellschaft Kaiserstuhl, MV Altenburg, MV Eggingen und MV „Frohsinn“ Schwaningen waren eingeladen, die Gäste zu unterhalten. Dieses Angebot wurde gern angenommen und viele Zuhörer verbrachten den Nachmittag in Familie bei Bewirtung und Musik im Festzelt und auf der Festwiese.

Am heutigen Montag ab 14 Uhr kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten. Mit einem Spielenachmittag und Kaffee und Kuchen für die Eltern wird der letzte Tag des Dorffestes beginnen. Ab 16 Uhr folgt das Handwerkervesper mit Haxen und Meterbier, musikalisch umrahmt vom MV Dettighofen. Bei Musik von Guido Heidenreich, ab 20 Uhr, kann zum Ausklang des Festes das Tanzbein geschwungen werden.