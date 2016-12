Hohentengen a. H. Mehr Mietwohnraum in Hohentengen

Mehr Mietwohnraum in Hohentengen

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Areal am westlichen Ortseingang soll neuer Mietwohnraum geschaffen werden. Ein Entwicklungsbüro plant sechs Mehrfamilienhäuser.

Neuen Wohnraum will die Gemeinde am westlichen Ortseingang von Hohentengen schaffen. In einem ersten Schritt wurden Interessierte zur Abgabe einer Lageplanskizze für das zur Überbauung angebotene gemeindeeigene Grundstück aufgefordert. Lediglich einer von drei Bewerbern, das Büro Schanz Projektentwicklungen aus Hohentengen, entsprach dabei den Vorstellungen der Gemeinde.

Die Grundstücke zwischen Villa Schubert und ehemaliger Ärztepraxis Zeltsch mit einer Gesamtfläche zwischen 5000 bis 6000 Quadratmetern waren öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben worden. Vorgegeben war, dass der Schwerpunkt einer Überbauung im Wohnungsbau einschließlich Mietwohnungsbau in unterschiedlichen Preisstufen liegen sollte, eine verdichtete Bauweise angestrebt wird und Lebensmitteleinzelhandel oder in einem Wohngebiet störendes Gewerbe ausgeschlossen ist. Angeschrieben wurden außerdem 20 Planungsbüros, Bauträger und Baugenossenschaften.

Das Ergebnis wurde im Gemeinderat vorgestellt. Lediglich drei Bewerbungen seien eingegangen, informierte Bürgermeister Martin Benz. Ein Bewerber hätte nur einen kleinen Teil des Geländes überplant, ein weiterer nur Doppel- und Einzelhausbebauung vorgesehen und keine Aussagen zum Mietwohnungsbau gemacht.

Der Entwurf des Büros Schanz Projektentwicklungen sieht die Erstellung von sechs Mehrfamilienhäusern mit jeweils drei Vollgeschossen und einem nicht zu wertenden Dachgeschoss vor. Insgesamt würden dies 42 Wohneinheiten ergeben. Mindestens ein Drittel soll als kostengünstige Mietwohnungen erstellt, maximal ein Drittel als Eigentumswohnungen verkauft werden. Ein Drittel ist als „Baugruppen-Modell“ mit Beteiligung der zukünftigen Bewohner an Planung und Bau vorgesehen.

Damit entsprach die Bewerbung als einzige den Vorstellungen der Gemeinde und soll weiterverfolgt werden. Im nächsten Schritt ist vom Architekturbüro Schanz ein Vorentwurf vorzulegen. Die Gemeinde wird die Kaufpreisverhandlungen aufnehmen. Ziel ist es, das Vorhaben mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan umzusetzen.