Lienheim Lienheimerinnen mit Projekt ausgezeichnet: Preisgekrönter Lernort fern der Klassenzimmer

„Bei unserem Projekt geht es uns darum, dass die Teilnehmer, vor allem Kinder und Jugendliche, Selbstverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und dazu die heimischen Möglichkeiten kennenlernen“, erklären die beiden Projektleiterinnen. Seit 2013 öffnet der Sutterhof in Lienheim seine Tore für Schulen und Kindergärten, aber auch für Ferienprogramme und interessierte Gruppen. Seitdem entwickeln die beiden Pädagoginnen den „Lernort Bauernhof“ stetig weiter und bauen ihn kontinuierlich zu einem außerschulischen Bildungsort aus. Im Jahr 2014 kam der „Lernort Natur“ zum „Lernort Bauernhof“ hinzu.

Die Kombination dieser beiden Elemente macht es jetzt möglich, Kinder und Jugendliche noch umfassender für eine gesundheitsbewusste Lebensweise zu sensibilisieren. Die jungen Kursteilnehmer sollen unter fachkundiger Anleitung selbst aktiv werden. So gewinnen sie einen Einblick in die heimische Pflanzenwelt und in die Grundnahrungsmittelproduktion vom Acker auf den Teller.

„Wir gehen bei jedem Wetter raus“, so Anna Sutter, „die Kinder können mit allen Sinnen die Naturschätze in Feld, Wald und Wiese sowie auf dem Bauernhof entdecken, erforschen, begreifen, verarbeiten, zum Teil verkosten und vor allem auch wertschätzen.“

Der Sutterhof wurde 2013 als „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ zertifiziert (www.lob-bw.de). Seither können für Schulklassen Fördergelder vom Land beantragt werden. „Wir freuen uns über die enorme Resonanz und die stetig steigende Nachfrage, sodass wir ab sofort Anmeldungen für den ersten Jahreskurs im Freizeitbereich im Zeitraum von März bis Dezember 2017 für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren entgegennehmen. Zu den Kooperationspartnern des Sutterhofes gehören neben der Gemeinde Küssaberg und den Landfrauen Küßnacht diverse Schulen in Waldshut-Tiengen und im Umkreis.

Sutter-Hof, 07742/966 29; Internet: www.sutterhof.de; E-Mail: anna.sutter@t-online.de und m.berthold-sieber@web.de