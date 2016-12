Hohentengen Kurios: Taucher stellen Weihnachtsbaum im Rhein auf

Die Tauchschule Hochrhein und der Schwimmclub Hohentengen haben in zehn Metern Wassertiefe einen geschmückten Weihnachtsbaum aufgestellt.

Aktion: Die Tauchschule Hochrhein und der Schwimmclub Hohentengen veranstalteten ihr traditionelles Weihnachtsbaumversenken an der alten Zollbrücke in Rheinau. 14 Taucher hatten sich getroffen, um standesgemäß in der Vorweihnachtszeit einen geschmückten Christbaum im Rhein in 10 Metern Wassertiefe aufzustellen.



Nach getaner Arbeit konnte man sich im eigens dafür aufgestellten Pavillionzelt mit Punsch und Glühwein aufwärmen. Der Baum wird samt Kugeln nach Weihnachten wieder geborgen und fachgerecht entsorgt.