Hohentengen a.H. Kunst-Ausstellung am 9. und 10. September auf dem Engelhof

Bereits zum fünften Mall stellt die Künstlerin Liz Marder-Etspüler aus Günzgen auf dem Engelhof aus. Die Malerin zeigt neue Bilder, inspiriert durch die Natur, ihre Reisen oder zufällige Begegnungen.

Es ist bereits die zweite Ausstellung in diesem Jahr auf dem Weingut Engelhof für Liz Marder-Etspüler aus Günzgen. An den Weinfesttagen am 9. und 10. September zeigt die ambitionierte Malerin neue Bilder mit Eindrücken und Stimmungen, inspiriert durch die Natur, ihre Reisen oder zufällige Begegnungen.

Viermal nahm sie an der alle zwei Jahre stattfindenden Grenzüberschreitenden Kulturnacht teil – und es ist spannend zu sehen, wie sich die Bilder verändern. "Momentan bin ich sehr zufrieden, es gibt viele positive Rückmeldungen", freut sie sich auf die nächste Ausstellung. "Das Weinforum und der Weinkeller bieten eine gute Plattform für meine Bilder. Familie Netzhammer und ihr Team nehmen mich immer sehr freundlich auf."

Seit 2010 hat Liz Marder-Etspüler ihr eigenes Atelier in der Tiengener Weihergasse zusammen mit zwei weiteren Künstlerinnen. "Hier fühle ich mich wohl. Es ist ruhig, und dennoch schön, wenn jemand vorbeischaut." Zwei- bis dreimal die Woche fährt sie von Günzgen dorthin. Auf dem Weg fällt manches ins Auge, wird fotografisch festgehalten – und zur Idee eines neuen Bildes. Auf ihren vielen Reisen ist ihr Skizzenblock immer dabei.

"Farben und Stimmungen inspirieren mich. Über das Malen möchte ich mich ausdrücken. Das ist wie in der Musik. Man hat Töne, fügt sie zusammen und irgendwann wird es ein Ganzes." Es ist das Experimentieren mit Farben und Materialien, aufgetragen mit Pinseln, Händen, Spachtel oder auch schon mal einer Fliegenklatsche, das Marder-Etspüler reizt. Dabei reduziert sie auf das Wesentliche, spielt mit Licht und Schatten. Über eine knarrende Dielentreppe kommt der Besucher ins Atelier. Durch die Sprossenfenster fällt das Sonnenlicht, in der Mitte ruht ein großformatiges Bild auf zwei Holzböcken. "Mal sehen, was daraus geworden ist", geht der gespannte Blick der Künstlerin auf das neue Werk. Nach dem Auftragen verschiedenster Schichten hat sie es mit Wasser besprüht, fließen lassen. Was auffällt, sind die Farbeindrücke. Mit sicherem Gespür sind Grün-, Blau- und Grautöne komponiert. Grundierung ist meist ein dunkles Braun, darüber Naturkreiden, Farbpigmente, Kohle, Asche, Wachskreiden, ein Schuss Kaffee – die durchscheinenden Schichten und verschiedenen Texturen ergeben spannende Effekte.

Obwohl sehr abstrakt, findet der Betrachter schnell eine Assoziation – Morgenstimmung an einem See, Abendstimmung in der Stadt, spiegelnde Glasflaschen. "Die Bilder lassen offen, was der Betrachter darin sieht", sagt die Künstlerin. Für sie ist ein Bild fertig, wenn es eine Harmonie gefunden hat. Manchmal dauert es lange, bis es stimmig ist, manchmal geht das ganz schnell. Haben ihr früher Monet und van Gogh sehr gefallen, faszinieren sie heute Mark Rothko mit seinen klaren und angenehmen Farben und die monumentalen Bilder des Amerikaners Cy Twombly. Ob sich das in ihren neuen Bildern ausdrückt? Man darf auf Entdeckungsreise gehen.

Liz Marder-Etspüler (57), ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne, ist in Tiengen geboren und in Geißlingen aufgewachsen. 1988 kam die gelernte Dekorateurin und Mediengestalterin nach Hohentengen. Kurse absolvierte sie u.a. an der Schule für Gestaltung in Zürich und der Freien Kunst Akademie in Augsburg.

Die Ausstellung auf dem Engelhof ist am Samstag, 9. September von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. September, von 13 bis 18 Uhr zu sehen.