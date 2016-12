Hohentengen Krippenspiele und Gottesdienste locken zahlreiche Gläubige an

In Hohentengen besuchten viele Christen die Gottesdienste über Weihnachten.

Gut besucht waren Krippenfeiern und Gottesdienste an den Weihnachtstagen in der Gemeinde Hohentengen. Am Nachmittag zeigten Grundschulkinder unter der Leitung von Martina Moranz, Rosita Färber und Gabriele Meier in der Pfarrkirche St. Maria Hohentengen die Geschichte von der Herbergssuche und Geburt Jesu. Musikalisch umrahmte Gemeindereferent Reinhard Lang.