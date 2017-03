Hohentengen Kirchenchor Hohentengen-Stetten ehrt fünf treue Mitglieder

Der Kirchenchor Hohentengen-Stetten hat in seiner Hauptversammlung fünf Mitglieder für ihre Treue geehrt. Antonietta Boller und Gerlinde Hack singen seit 50 Jahren im Kirchenchor.

Hohentengen – Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kirchenchores Hohentengen-Stetten standen fünf besondere Ehrungen für jahrzehntelanges Singen. Antonietta Boller und Gerlinde Hack widmen sich seit 50 Jahren dem Kirchengesang. Ursula Reinhart ist dem Chor seit 40 Jahren treu. Sybille Sträsler und Elisabeth Kirchmaier singen seit 25 Jahren im Kirchenchor Hohentengen-Stetten. Zusammen sind sie 190 Jahre im Dienste der „Musica Sacra“. Dafür wurden sie vom Diözesan-Cäcilien-Verband der Erzdiözese Freiburg ausgezeichnet. Präses Pfarrer Marcus Maria Gut überreichte zusammen mit der Vorsitzenden Andrea Steppeler Urkunden und Präsente und schloss sich den anerkennenden Worten des Diözesanpräses an.

Zum Auftakt der Hauptversammlung gestaltete der Kirchenchor Hohentengen-Stetten die Abendmesse in der Herderner Fridolinskapelle anlässlich des Patroziniums, ehe es in den Pfarrsaal ging. Kurzweilig und vergnüglich ließ Schriftführerin Martha Huber das vergangene Jahr Revue passieren. Nicht nur Offizielles, sondern auch manch „Inoffizielles“ kam dabei ans Tageslicht. Gelungen war der Besuch des Freilichttheaters in Ühlingen-Birkendorf. Die 41 Proben und zwölf Auftritte wurden von den 39 Aktiven zu 80 Prozent besucht. Die besten Probenbesucher erhielten ein Weinpräsent.

Zufrieden zeigte sich Dirigentin Doris Etspüler mit ihren Sängern. Neue Mitglieder sind im Chor stets willkommen. In ihrem Ausblick erwähnte sie, dass am 3. Dezember ein gemeinsamer Gottesdienst – mitgestaltet von allen Kirchenchören der Seelsorgeeinheit – in Hohentengen stattfindet. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Seelsorgeeinheit St. Christopherus.

Die Vorsitzende Andrea Steppeler und Präses Marcus Maria Gut dankten allen Sängern für ihren Einsatz. Erneut ermunterte Pfarrer Gut den Chor, bei Gottesdiensten vorne im Chorraum zu singen.