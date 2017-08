Hohentengen a.H. Infobroschüre des SÜDKURIER: Hallo Hohentengen im handlichen Format

40 Mitgliedsfirmen des Gewerbevereins geben in SÜDKURIER-Informationsbroschüre auf 36 Seiten einen Überblick über ihre Angebotspalette.

Hohentengen (sih/hs) In Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Hohentengen erstellte das SÜDKURIER Medienhaus vor kurzem eine moderne Informationsbroschüre unter dem Titel „Hallo Hohentengen“. Dieses Magazin im handlichen Format informiert über die meisten Mitgliedsbetriebe des Gewerbevereins in einer informativen Text- und Bildform und ist dadurch ein wichtiges Werbe-und Informationsmedium für den Gewerbeverein und seine Mitglieder.

Darin geben mehr als 40 Mitgliedsfirmen des Gewerbevereins Hohentengen auf 36 Seiten einen interessanten Überblick über ihre Angebotspalette und vermitteln die Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Das Magazin ist kostenlos und liegt bei allen beteiligten Inserenten sowie im Hohentengener Rathaus zur Mitnahme bereit.

Die Leser erfahren mit „Hallo Hohentengen“ viel Interessantes über die darin vertretenen Unternehmen, aber auch Persönliches über die einzelnen Gewerbetreibenden in allen Ortsteilen.

Auf einer Doppelseite unter dem Slogan „Hohentengen – moderne Lebensqualität im Rheintal“ erhält der Leser zudem einen Einblick in die Entwicklung der Gemeinde. Eine große Übersichtskarte vom Hauptort, sowie eine zusätzliche mit allen Ortsteilen zeigen zusätzlich die Standorte aller Geschäfte und Betriebe, die aktuell Mitglied im Gewerbeverein Hohentengen e.V. sind. Weiter geht es mit individuellen Texten über die einzelnen Händler, Dienstleister, Gastronomen und Handwerksbetriebe.

Detaillierte Blicke hinter die Geschichte offenbaren hier und da lange Familientraditionen, leidenschaftliche Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben oder präsentieren die Schwerpunkte der einzelnen Anbieter. Gespickt mit Fotos bietet das SÜDKURIER-Regio-Magazin „Hallo Hohentengen“ auf 36 Seiten einen guten und spannenden Überblick über vieles, was Hohentengen zu bieten hat und inspiriert zum nächsten Besuch in der Gemeinde am Rhein.

Das Magazin ist eine wertvolle Lektüre – besonders für Interessierte, die sich in Hohentengen nur bedingt auskennen, aber mehr über das Angebot dieser attraktiven Grenzgemeinde erfahren möchten.