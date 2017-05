Hohentengen a. H. In Hohentengen und Lienheim ist alles startklar für die Badesaison

In Hohentengen und Lienheim ist alles startklar für die Badesaison

Die Freibäder der Gemeinde öffnen am Samstag ihre Pforten wieder für den Badespaß. Momentan hat das Wasser 19 Grad, wird aber die kommenden Tage wohl noch wärmer werden. Die überdachten Sitzplätze in Hohentengen wurden erweitert.

Hohentengen – Rechtszeitig zum Start der Schwimmbadsaison in Lienheim und Hohentengen am kommenden Samstag, 20. Mai, sind frühsommerliche Temperaturen angekündigt. Alles ist vorbereitet und auf Hochglanz gebracht, die Kioske sind bereits in Betrieb, das frisch eingelassene Badewasser kann sich noch einige Tage erwärmen. Die sehr familienfreundlichen Eintrittspreise bleiben auch dieses Jahr unverändert.

Die beiden Schwimmbäder der Gemeinde sind jedes Jahr ein beliebter Anziehungspunkte. Nicht nur zum Baden, auch zum gemütlichen Hock mit feiner Bewirtung kommen die Besucher, auch viele Wanderer und Radfahrer, gerne zu den am Rheinufer idyllisch gelegenen Bädern.

Mit viel Engagement werden die Schwimmbäder und Campingplätze in den beiden Ortsteilen von bewährten Kräften geführt. Vor Saisonstart werden sie von Bauhofmitarbeitern und einer Reinigungsfirma unterstützt, um alles wieder auf Hochglanz zu bringen.

„Wir sind startklar, das Bad ist geputzt, das Wasser eingelassen. Es hat momentan 19 Grad und wird sich mit jedem Sonnentag bis Samstag noch erwärmen“, freut sich Josef Wölfle, zuständig in Lienheim für Badebetrieb, Badeaufsicht, Kiosk und Campingplatz auf die neue Saison. Die Technik betreut Markus Gampp vom Gemeindebauhof. Das Lienheimer Bad hat nicht nur die wohl schönste Kulisse mit weitem Rheinblick zu bieten. E-Biker können hier ihr Fahrrad kostenlos aufladen. Zwei Grillstellen stehen zur Verfügung, und wer hier eine Feier ausrichten möchte, dem bietet bei unsicherem Wetter eine Zeltüberdachung trockene Plätze.

In Hohentengen erwartet Carola Schreck mit ihrem Team zahlreiche Badefreudige, Campinggäste und Kioskbesucher. Für Technik und Badeaufsicht ist Schwimmmeister Günter Weinberg zuständig. Für den Kioskbereich wurden die überdachten Sitzplätze erweitert. Beim gut besuchten Muttertags-Brunch hat sich das schon bewährt. Auch hier können die Räumlichkeiten von Gruppen gebucht werden. Neu macht ein grüner Transporter Werbung für Hohentengener Bad und Campingplatz.

Natürlich werden wieder Snacks, Salate, Grillspezialitäten, Süßigkeiten, Eis, Kaffee und Kuchen und verschiedene Getränke in den Kioskbetrieben zur Stärkung angeboten.

„Pfingstsonntag biete ich ein Spargelessen an und zum Saisonabschluss gibt es wieder das beliebte Herbstfest“, freut sich Carola Schreck auf viele Gäste und wünscht sich „dass alles gut läuft, alle zufrieden sind und die Badegäste auf ihre Kosten kommen, mit viel Sonne und angenehmen Badetemperaturen.“ In beiden Schwimmbädern hat die Gemeinde W-LAN zur Verfügung gestellt. Die ersten fünf Minuten sind kostenfrei.

Öffnungszeiten

Der Badebetrieb in den Freibädern wird am Samstag, 20. Mai eröffnet.