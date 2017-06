Hohentengen a.H. Hohentengener Spielplatzkonzept in der Diskussion

Nach wie vor ist die Nachfrage nach dem Angebot bei den Bürgern groß. Allerdings herrschte bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Freien Wählern Unklarheit über die Notwendigkeit eines Standorts in jedem Ortsteil. Das Konzept zur Seniorenpflege auf dem Pfarrwiesengelände soll bis Herbst stehen.

Aktuelle Informationen zu Kreis- und Gemeindepolitik gab es auf der Mitgliederversammlung der Freien Wähler Hohentengen.

„Schade, dass nicht mehr gekommen sind“, begrüßte Vorsitzender Markus Wehrle die Mitglieder zur Hauptversammlung im Lienheimer Gasthaus Strauß. Ein besonderer Gruß galt dem Kreisvorsitzenden der Freien Wähler, Carsten Quednow, Bürgermeister von Görwihl.

Länger diskutiert wurde über das Spielplatzkonzept, das für jeden Ortsteil einen Kinderspielplatz vorsieht. Ob es für jeden Ortsteil einen Kinderspielplatz brauche, wie es das einstimmig beschlossene Spielplatzkonzept der Gemeinde vorsieht, bezweifelte Anton Steppeler im Hinblick auf Kosten und Folgekosten. „Ganz Hohentengen ist ein Spielplatz.“ Der Wunsch aus der Bevölkerung sei sehr groß gewesen, so Wehrle, der die Bedenken ebenso wie Bert Kelz, teilte. Aber: „Es ist auch ein Standortfaktor, nicht lebensnotwendig, aber eine Bereicherung und eine Stätte der Begegnung. In Stetten wird der Spielplatz sehr gut angenommen“, erklärte Bert Kelz.

Fragen gaben es an Kreisrat Quednow unter anderem zum viel diskutierten Krankenhausstandort. „Es ist wichtig, dass wir jetzt eine klare Übergangslösung für die nächsten zehn bis 15 Jahre gefunden haben“, so Quednow. „Ein Krankenhaus ist Daseinsvorsorge, da darf Wirtschaftlichkeit nicht erste Priorität haben“, merkte Bert Kelz zum Thema an. „Würden wir als Gemeinde nur wirtschaftlich denken, sähe es im Hinblick auf Kindergärten, Schwimmbäder, Hallen böse aus“, sagte Roland Blatter, der aus dem Gemeinderat in Sachen Schule informierte.

Die Gemeinschaftsschule Rheintal zusammen mit Küssaberg laufe gut. Am 20. Juli werde Schulleiterin Sylvia Nikolai verabschiedet. Für die Nachfolge gäbe es Bewerbungen.

Nach flächendeckendem Ausbau mit Einbezug von 18 Einzelgehöften, ist der nächste Schritt der Bau eines neuen Rechenzentrums im Hohentengener Gewerbegebiet, berichtete Kelz zum Eigenbetrieb Moderne Kommunikationstechnologie.

Eine gute Sache war es für Christian Hupfer, die Vereine in die Vorgespräche zur Hallensanierung einzubinden. Auf einem guten Weg sieht Markus Wehrle den Zusammenschluss der vier Gemeindewerke zur EVKR. Der Rohbau für das neue Verwaltungsgebäude in Grießen stehe.

Für das Projekt Seniorenpflegewohnen auf dem Pfarrwiesengelände soll das Konzept bis Herbst stehen.