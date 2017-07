Hohentengen a.H. Hohentengen prüft Abwärmenutzung aus Biogasanlage

Der Gemeinderat gab grünes Licht für Untersuchungen einer Einspeisung der Abwärme der Biogasanlage Boller in das Nahwärmeversorgungsnetz. Eine Leitungstrasse von knapp zwei Kilometern wäre dafür erforderlich.

Nach ersten Vorgesprächen zwischen Gemeindeverwaltung, Biogasbetreiber Agrar-Energie GbR Boller und dem Ingenieurbüro Schuler gab der Gemeinderat jetzt grünes Licht für weitere Untersuchungen einer möglichen Einspeisung der Abwärme der Biogasanlage in das gemeindeeigene Nahwärmeversorgungsnetz.

Im Zuge der Sanierung der Schul- und Winkelstraße im Hohentengener Oberdorf laufen derzeit die notwendigen Vorbereitungen zur Ausschreibung der Wasser-, Kanal-, Glasfaser und Straßenarbeiten.

Da es Überlegungen gibt, für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung die Abwärme des vor dem Ortsteil Stetten gelegenen Biogasbetriebes Boller in das mit Hackschnitzeln und Öl betriebene Nahwärmeversorgungsnetz einzuspeisen, soll jetzt die Möglichkeit einer Wärmeeinspeisung mit Zuleitung und einer Übergabestation im Bereich Winkelstraße genauer untersucht werden.

Der Eigenbetrieb der Gemeinde produzierte im Jahr 2015 1,5 Million Kilowatt Wärme. Bei der Biogasanlage der Firma Agrar-Energie fällt neben der Stromerzeugung Abwärme in einer Menge von zirka vier Millionen Kilowatt pro Jahr an, die für die Nahwärmeversorgung genutzt werden könnte. Je nach Trassenführung wär eine Leitung von knapp zwei Kilometern erforderlich und von der Firma Agrar-Energie zu bauen, die gegebenenfalls auch Flächen für eine Zwischenspeicherung bereitstellen müsste.

In Vorgesprächen mit dem Betreiber konnte man sich auf einen Preis von zirka 2,5 Cent pro Kilowatt einigen. Viele Details sind jedoch noch abzuklären. „Wir sollten die Chance auf eine nähere Untersuchung der Möglichkeit der Wärmeeinspeisung nutzen“, plädierte Bürgermeister Martin Benz für eine Auftragsvergabe an das Büro Schuler für Energie- und Gebäudetechnik, die auch die Nahwärmeversorgung der Gemeinde geplant hatte.

Auch die Gemeinderäte sprachen sich für diese sinnvolle Nutzung der Abwärme aus und würden gerne den Anschluss weiterer Gebäude an das Nahwärmenetz mit in Betracht ziehen. Einstimmig wurde der Auftrag für weitere technische Untersuchungen an die Firma Schuler aus Bietigheim-Bissingen zu einem Pauschalangebot von 5625 Euro vergeben.