Hohentengen a.H. Hohentengen lädt am 9. und 10. September zum 30. Weinfest

Hohentengen lädt am 9. und 10. September zum 30. Weinfest

Die überregional bekannte Veranstaltung lockt wieder mit einem kulinarisch und künstlerisch abwechslungsreichem Programm. Anlässlich des 30. Jahrgangs präsentiert der Engelhof einen Muscaris Secco aus der letzten Herbst erstmals gelesenen Traube.

Zum 30. Mal wird am 9. und 10. September das beliebte und überregional bekannte Hohentengener Weinfest ausgerichtet. Die Trauben haben sich nach den Frühjahrsfrösten gut erholt, die Festvorbereitungen für das alljährlich größte Fest in der Gemeinde sind getroffen. Mit dabei in diesem Jahr die Tanz- und Oldie-Rockband „Götz N'Moritz“ und das beliebte „Schwarzwald Quintett“.

Gut gelaunt traf sich das Weinfestkomitee auf dem Weingut Engelhof, um mit Andrea und Georg Netzhammer die letzten Feinheiten für das Hohentengener Weinfest abzustimmen. Seit dem Frühjahr kommen die Vertreter von Musikverein Hohentengen, Freundeskreis SC Hohentengen und FC Eintracht Stetten regelmäßig zur Organisation des Festes zusammen. „Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Wir freuen uns wieder auf ein schönes Weinfest am zweiten Septemberwochenende bei hoffentlich gutem Wetter mit vielen Gästen“, sagt Daniel Schäuble vom FC Eintracht Stetten, der dieses Jahr federführend ist.

Und da das beliebte Weinfest zum 30. Mal gefeiert wird, gibt es ein besonderes Glas: statt Weinbecher ein Stielglas. Das Speisenangebot wird erweitert und in einer neuen Weinlaube können weitere Weinspezialitäten probiert werden. Bereits jetzt schmücken die neuen Weinfestfahnen die Ortsmitte.

Eröffnung ist am Samstag, 9. September, um 16 Uhr mit einem Nachmittagskonzert des Musikvereins Kadelburg. Ab 21 Uhr sorgt die Tanz- und Oldie-Rock- und Popband „Götz N'Moritz“ für Stimmung auf dem Rathausplatz.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10.15 Uhr, anschließend spielt der Musikverein Lienheim zum Frühschoppenkonzert auf. Das Nachmittagsprogramm gestaltet das Schwarzwald Quintett. Der Vergnügungspark Jenke und der Kindergarten Hohentengen bieten Abwechslung für die kleinen Gäste.

An beiden Festtagen gibt es Führungen auf dem Engelhof. Und eine besondere Spezialität gibt es dabei auch zum Probieren: Anlässlich des 30. Jahrgangs der Engelhofweine wird ein Muscaris Secco präsentiert, aus der letzten Herbst erstmals gelesenen Traube. Kunstliebhaber können sich außerdem auf eine Ausstellung mit neuen Bildern von Liz Marder-Etspüler aus Günzgen freuen.