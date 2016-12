Hohentengen a. H. Hohentengen: Planungen im Baugebiet "Im Winkel" in Günzgen kommen voran

Der Gemeinderat hat in einer Sitzung die Offenlage beschlossen. Insgesamt 21 Grundstücke auf 1,9 Hektar Fläche sind vorgesehen. Ein Landwirt befürchtet Konflikte aus der Angrenzung seines Betriebes zu den Wohngebieten

Zügig geht es weiter im Bebauungsplanverfahren des Neubaugebietes „Im Winkel“ im Ortsteil Günzgen. Nach der frühzeitigen Beteiligung von Privaten und Behörden wurden die Bedenken jetzt im Gemeinderat abgewogen und die öffentliche Auslegung beschlossen.

21 Grundstücke sollen auf der 1,9 Hektar umfassenden Fläche zur Wohnbebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern entstehen. Die Fläche besteht größtenteils aus Wiesen- und Weideland. Die Teilfläche A auf dem Gelände der Pferdekoppel an der Kreisstraße wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und umfasst 17 Grundstücke, Teilbereich B gegenüber dem Kapelleneck als Dorfgebiet. Hier sind es vier Grundstücke.

Bedenken hatte ein Landwirt eingebracht, dessen Haupterwerbsbetrieb unmittelbar an den Teilbereich B angrenzt, da er Nachbarschaftskonflikte befürchtet. Dem Aspekt will die Gemeinde Rechnung tragen und machte in der Abwägung deutlich, dass den Belangen des landwirtschaftlichen Betriebes und seiner Entwicklungsmöglichkeiten Vorrangigkeit eingeräumt wird. Ein Geruchsemmissionsgutachten ergab, dass die Grenzen im Teilgebiet B für die Wohnbebauung auch bei einer Betriebserweiterung nicht erreicht werden, so Bürgermeister Martin Benz. Auch der an das Teilgebiet A angrenzende landwirtschaftliche Betrieb werde bei einer Erweiterung die Grenzen einhalten.

Für die Verlegung des Lochgrabens, der durch den Teilbereich A führt, wird ein Wasserrechtsverfahren durchgeführt. Die von der Behörde vorgeschlagene Renaturierung des verdolten Baches wird jedoch nicht erfolgen, dafür Ausgleichsmaßnahmen an anderen Gewässern sowie Schotterflächen und Dachbegrünungen vorgenommen. Als weitere Ausgleichmaßnahmen sind Pflanzung von Obstbäumen und der Bau eines Eidechsenhabitats vorgesehen. Ein Teil des Neubaugebietes ist nicht im Flächennutzungsplan ausgewiesen und wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes zur Fortschreibung im Flächennutzungsplan eingebracht. Nach einstimmiger Billigung erfolgt in zweiter Runde die Offenlegung. Bereits vergeben wurden die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet. Den Zuschlag erhielt die Firma Wolfram Staller aus Grafenhausen für 805 000 Euro. Im Januar soll mit den Erdarbeiten begonnen werden.