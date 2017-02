Günzgen Günzgener äußern beim Bürgergespräch mit Bürgermeister Martin Benz ihre Wünsche

Martin Benz informiert beim Bürgergespräch in Günzgen über Bauprojekte. Die Einwohner stimmen für eine Schalldämmung im Bürgerhaus.

Günzgen (ros) Beim Bürgergespräch in Günzgen standen die Fragen und Anregungen der knapp 40 anwesenden Bürger im Vordergrund. So soll die Beschilderung am Ortseingang vorverlegt werden, um Lastwagenfahrer früher auf den Grenzübergang hinzuweisen. Auf diese Weise könne verhindert werden, dass „jeden Monat ein, zwei Lastzüge rückwärts durchs Dorf fahren“. Ebenfalls Thema für die Verkehrsschau sei das zeitweise grundsätzlich hohe Lastwagen-Aufkommen im Dorf, sagte Bürgermeister Martin Benz.

In der Grenzstraße solle der Stromkasten zum Schutz spielender Kinder abgedeckt werden, wie eine Bürgerin anregte. Sei das noch nicht geschehen, „dann raucht's“, formulierte es Benz, der diese Maßnahme bereits früher angeordnet habe. Zum ersten Verkaufstermin von Grundstücken im neuen Baugebiet konnte Benz keine Angaben machen. Sobald man eine Preisspanne angeben könne, werde man dies noch vor Abschluss der Erschließungsarbeiten tun. 16 Kilometer der Günzgener Feldwege werden saniert. Sie seien größtenteils von schweren Maschinen der Schweizer Nagra für seismische Messungen beschädigt worden. Ein Termin zur Begehung werde gesucht.

Der Radweg nach Stetten werde in der angedachten Form garantiert nicht kommen, sagte Benz auf Anfrage eines Bürgers. Die günstige Lösung eines abgetrennten Radwegs, wie sie in der Schweiz üblich sind, sei in Deutschland nicht mehr zulässig. Die schlechte Akustik im Bürgerhaus soll durch Schalldämmung im Deckenbereich verbessert werden. Gerhard Bachmann informierte über die Möglichkeiten. Man entschied sich für aufliegende Dämmplatten aus Holz sowie sparsamere Beleuchtung. Bürgermeister Benz informierte vor der Fragerunde über die anstehenden Projekte in der Gesamtgemeinde und darüber, dass Günzgen von 184 auf 197 Einwohner gewachsen sei.