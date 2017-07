vor 1 Stunde Sabine Gems-Thoma Hohentengen a.H. Gemeinschaftsschule Rheintal wächst weiter

In seiner jüngsten Sitzung genemigte der Gemeinderat einen neuen Inputraum und eine Lerngalerie in der GMS Rheintal. Mit einer zehnten Klasse sind nun die Klassenzüge an beiden Standorten in Hohentengen und Rheinheim im kommenden Schuljahr komplett.