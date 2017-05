vor 6 Stunden Peter Rosa Hohentengen Gemeinderat schränkt Abbrennen von Feuerwerken ein

Außer am 31. Dezember wird es in Hohentengen nur noch zwei Mal pro Jahr im Hauptort und ein Mal pro Jahr in den Ortsteilen Feuerwerke geben. Der Gemeinderat schränkte in seiner Sitzung die Anzahl der Feuerwerke erheblich ein. Wann künftig ein Feuerwerk gezündet werden darf, erfahren Sie hier.