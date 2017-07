Hohentengen a.H. Gemeinderat: Mehrzweckhalle Hohentengen wird saniert und erweitert

Der Gemeinderat hat dem Entwurf des Planers für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in Hohentengen zugestimmt. Das Gebäude soll zwei Anbauten erhalten. Die Kosten belaufen sich laut Schätzung auf 2,2 Millionen Euro.

Hohentengen (gt) Schon seit Längerem hat sich der Gemeinderat Hohentengen mit dem Thema Mehrzweckhalle Hohentengen befasst. Jetzt wurde die mit den Vereinen abgestimmte Entwurfsplanung zur umfassenden Sanierung und Erweiterung von Planer Gerhard Bachmann vorgestellt. Auf 2,2 Millionen Euro wurden die Kosten der Maßnahmen geschätzt.

Deutlich in die Jahre gekommen ist die 1980 erbaute Mehrzweckhalle, größere Sanierungsmaßnahmen gab es bislang nicht. Mit allen Vereinen, die die Halle nutzen, gab es zusammen mit dem Gemeinderat vorab Begehungen und Gespräche, die in die jetzt vorgelegte Entwurfsplanung des Büros Bachmann eingeflossen sind, informierte Bürgermeister Martin Benz vorab.

Verbessert wird die Bühnensituation durch einen Anbau für Lager und Technik an der Ostseite der Halle und den neuen Eingang mit Beschickungsmöglichkeit von der Stirnseite. Die umständliche Zufahrt zum bisherigen Eingang an der Nordseite entfällt. An der Westseite gibt es einen Anbau, in dem im Untergeschoss die neue Küche mit Kühl-, Lagerräumen, Thekenbereich, Stuhl- und Tischlager sowie Hausmeistergeräteraum untergebracht werden. Zugang ist über einen Lift von der Parkplatzseite und ebenerdig von der Westseite.

Vergrößert wird der Eingangsbereich für Veranstaltungen im Obergeschoss, da der Technikraum wegfällt. Dafür gibt es einen Regieraum im Untergeschoss. Durch die Verlegung der Küche wird mehr Platz für den Sportgeräteraum und die sanitären Anlagen geschaffen. Nicht realisiert wird im Anbau der Wunsch nach einem Bürgerraum, da ein Aufbau im Obergeschoss des westlichen Anbaus zu wenig Platz dafür biete. Als alternative Lösung, so Martin Benz, wird die Gemeinde das benachbarte Vereinsheim des Männergesangvereins für 15 Veranstaltungen im Jahr anmieten.

Inklusive energetischer Sanierung und der Erneuerung der Elektroinstallationen und Verbesserung der Akustik schätzte Gerhard Bachmann die Kosten auf 2,2 Millionen Euro. Zuschüsse erhofft sich die Gemeinde aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum und Ausgleichsstockmitteln. Erste Gespräche dazu sind Mitte Juli geplant. Baubeginn wird frühestens im Herbst 2018 sein, es wird mit einer Bauzeit von mindestens einem Jahr gerechnet. Der Gemeinderat hat einstimmig für die Entwurfsplanung und Kostenschätzung votiert.