Hohentengen Gemeinde Hohentengen verabschiedet Haushalt 2017

Die Erschließung des Baugebiets "Im Winkel" soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Ortssanierung im Bereich Schul- und Winkelstraße steht ebenfalls an. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert.

Hohentengen – In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung verabschiedete das Ratsgremium einstimmig den Haushaltsplan für 2017. Mit knapp über 16 Millionen hat dieser eine stattliche Summe erreicht. Rund 11 Millionen davon stecken im Verwaltungshaushalt, fünf Millionen umfasst das Vermögenspaket.

Die Steuerhebesätze bleiben unverändert, obgleich die Personalausgaben für die Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen und auch Schulen stetig steigen. Als Investitionsprojekte sind in erster Linie die Sanierungsmaßnahmen der Turn- und Mehrzweckhalle in Hohentengen zu nennen, sowie die Erschließung von drei neuen Baugebieten. Die Umsetzung des bereits beschlossenen Neubaugebietes "Im Winkel" in Günzgen soll 2017 vollumfänglich durchgeführt werden und für das Baugebiet in Lienheim steht der Flächenerwerb an. Dafür soll ein Kredit in Höhe von 500 000 Euro zur Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs aufgenommen werden.

Außerdem steht eine Ortssanierung in Hohentengen im Bereich der Schul- und Winkelstraße an und auch das Kinderspielplatz-Konzept der Gemeinde erfordert eine Neuanlage im Baugebiet in Günzgen. Im Bereich der Gewerbesteuer muss weiterhin vorsichtig kalkuliert werden. Bereits 2015 hatte die Gemeinde Hohentengen einen gewaltigen Einbruch zu verkraften, was sich jetzt in der hohen Zuführungsrate von 957 200 Euro in den Vermögenshaushalt 2017 durch den Finanzausgleich zeigt.

Die Gemeinderatsmitglieder aller Fraktionen stimmten in ihren Stellungnahmen der künftigen Marschrichtung zu, es gilt die Mittel mit Maß und Sorgfalt einzusetzen, Richard Wagner (CDU) formulierte den Satz: "Der Tresor muss erweitert werden" und ergänzte am Ende seiner zustimmenden Rede: "Die Gemeinde schwimmt nicht im Geld, aber wir investieren die zur Verfügung stehenden Gelder sinnvoll und nachhaltig in den Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur."

Vor allem der Schulstandort in Hohentengen soll durch ein zusätzliches Lernatelier an der Gemeinschaftsschule gestärkt werden. Auch die Fraktion der Freien Wähler lobte die Haushaltsplanung. "Es ist klar, dass nicht alles, was gewünscht wird, von der Gemeinde umgehend umgesetzt werden muss und kann", hieß es in der Stellungnahme. Bei den Investitionen sei eine klare Priorisierung notwendig.

Rosi Drayer (SPD) bekräftige ebenfalls die Zustimmung der Fraktion, erinnerte jedoch auch nochmal an drei wichtige Aspekte, nämlich der wirtschaftlichen, der ökologischen und der sozialen Nachhaltigkeit als Messlatte für den neuen Haushalt. So ist es der SPD-Fraktion wichtig, in Sachen E-Mobilität Förderprogramme zu aktivieren, ebenso bezüglich des Radweges nach Stetten und hinsichtlich der Energieeffizienz ein Angebot der Energieagentur zu nutzen. Drayer stellte die kritische Frage als grundsätzliche Zukunftsdiskussion und Überlegung in den Raum: "Wie weit wollen oder müssen wir wachsen?" Außerdem wünscht die Fraktion, dass das Projekt "Pflegeeinrichtung Pfarrwiese" dieses Jahr an den Start geht.