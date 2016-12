Hohentengen a. H. Gemeinde Hohentengen setzt auf Wachstum

Der Haushaltsentwurf 2017 gestaltet sich solide, der Schuldenstand hat sich weiter verringert. Investitionen wird es vor allem bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen geben, wie etwa in der Schul- und Winkelstraße oder beim Umbau der Mehrzweckhalle.

Die Gemeinde steht gut da. Auch 2017 soll mit fünf Millionen Euro kräftig investiert werden, insbesondere in Grunderwerb für die bauliche Entwicklung, die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, in den Bildungsbereich und Sanierungsmaßnahmen im Ortskern Hohentengen. Das Haushaltsvolumen liegt bei stattlichen 16 Millionen Euro, die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt bei erfreulichen 957 200 Euro. In der letzten Sitzung des Jahres wurde der Haushaltsentwurf von der Verwaltung eingebracht.

„Ihnen liegt ein Haushalt vor, den wir nur aufgrund der seit Jahren und Jahrzehnten soliden Haushaltpolitik präsentieren können, der durchfinanziert ist, der unglaublich viele Vorhaben beinhaltet und der die Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Gemeinde garantiert“, schickte Bürgermeister Martin Benz der Haushaltvorstellung voraus und sprach der gesamten Verwaltung Dank für die ausgezeichnete Arbeit aus. In der Gemeinde gibt es ein hervorragendes Betreuungsangebot für Kinder, dadurch ist jedoch mittlerweile auch eine beträchtliche Summe an Personalkosten zu stemmen, so dass Martin Benz bei neuen Aufgaben zur Vorsicht mahnte. Näher erläutert wurde das sehr transparent und übersichtlich aufbereitete Zahlenwerk von Kristina Schwab, stellvertretende Leiterin des Rechnungsamtes.

Bei Einnahmen und Ausgaben von rund 16 Millionen Euro entfallen 5 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. 2 Millionen Euro werden für Grunderwerb veranschlagt, mit 1,8 Millionen Euro Erlös wird aus dem Verkauf von Grundstücken gerechnet. Weitere Gelder fließen in die Baugebiete „Im Winkel“ in Günzgen, das Gewerbegebiet „Riedäcker Höhen“ in Hohentengen, „Untere Lenggen“ in Lienheim und die Sanierung der Schul- und Winkelstraße in Hohentengen.

Vorgesehen ist unter anderem die Fortsetzung des Spielplatzkonzeptes im Neubaugebiet in Günzgen, die Einrichtung eines weiteren Lernateliers in der Schule, ein erster Schritt zu Sanierung und Umbau der Mehrzweckhalle Hohentengen, die Einrichtung eines Bestattungswaldes und Urnenfeldes in Lienheim. Aufgenommen wurde die Verpflichtungsermächtigung zum Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges und Planungskosten für eine Waldhütte. Der Schuldenstand konnte weiter abgebaut werden.

Zum 1. Januar liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 55 Euro. Die Rücklagen belaufen sich auf 1,28 Million Euro. 186 800 Euro sollen entnommen, 500 000 Euro zur Zwischenfinanzierung für Grunderwerb aufgenommen werden. Beraten und verabschiedet werden soll der Haushalt vom Gemeinderat am 12. Januar.