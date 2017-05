Hohentengen a.H. Gemeinde Hohentengen benennt neue Straßen in Günzgen

Im Neubaugebiet "Im Winkel" erhalten drei Straßen die Namen "Im Schüssele", "Rossweid" und "Fintanweg". Gemeinderat kalkuliert Flüchtlingsunterbringung neu.

Hohentengen – Eine längere Diskussion gab es im Gemeinderat über die Benennung der neuen Straßen im Neubaugebiet „Im Winkel“ in Günzgen. Für drei Stichstraßen galt es, Namen zu finden. Mit „Im Schüssele“, „Rossweid“ und „Fintanweg“ konnten sich schließlich alle Gemeinderäte anfreunden. Neukalkuliert wurden die Gebühren zur Flüchtlingsunterbringung.

„Wir haben vier Straßen in Günzgen, drei kommen jetzt hinzu“, stellte Günzgens Gemeinderat Roland Blatter seine im Vorfeld getätigten Erkundigungen unter alteingesessenen Günzgenern und potentiellen Bauherren zur Namensgebung vor. Einfach war es noch bei der neuen Stichstraße gegenüber dem ehemaligen Gasthaus Kapelleneck. Von jeher heißt dieser Bereich „Im Schüssele“ und so soll auch der Straßenname lauten. Schwieriger wurde es beim Gelände rechts der Kreisstraße, das mit zwei Stichstraßen erschlossen wird. Gemäß der vorherigen Nutzung als Pferdeweide kam aus Günzgen der Vorschlag „Rossweid“, für die zweite Stichstraße „Brosianer“, in Anlehnung an das Bier der kleinen Privatbrauerei der Familie Schäuble, deren Übername früher zur Unterscheidung der verschiedenen Schäubles „Brosis“ war. Hiermit tat sich jedoch der Gemeinderat schwer, zumal der Standort der Craft-Bier Brauerei in der Schaffhauserstraße ist. Eine Namensgebung nach dem Gewann „Im Winkel“ kam nicht in Frage, da es im Hauptort Hohentengen bereits eine Winkelstraße gibt. Besonders kreativ zeigte sich schließlich Gemeinderätin Rosi Drayer (SPD), die „Fintanweg“, nach dem Schutzpatron der Günzgener Kapelle, vorschlug und damit breite Zustimmung fand. Derzeit laufen die Erschließungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet.

Weiterer Tagesordnungspunkt war die Neukalkulation der Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Herdern. Zwölf Plätze stehen hier zur Verfügung. In 2016, so Kristina Schwab vom Rechnungsamt, gab es eine Unterdeckung der geschätzten Kosten in Höhe von 5105 Euro, die gemäß Gesetzeslage ausgeglichen werden muss. Außerdem erhöhen sich die Gebühren, da die Unterbringung jetzt im Neubau erfolgt. Pro Platz und Monat ergeben sich Grundkosten von 218,24 Euro, dazu Nebenkosten von 73,44 Euro und der Ausgleichsbetrag von 35,45 Euro, so dass sich eine monatliche Gesamtgebühr pro Person von 327,13 Euro ergibt. Die Gebühren werden jedes Jahr neu kalkuliert und festgelegt.