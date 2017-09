Hohentengen a.H. Ganz ungewohnt: Weinfesteröffnung im Regen  Veranstalter lassen sich nicht beirren

Das Hohentengener Weinfest hatte an der Eröffnung ganz ungewohnt mit dem Regen zu kämpfen. Macher und Publikum ließen sich davon aber nicht beirren und feierten das urige und gemütliche Fest.

Hohentengen - Alles war wie immer bestens vorbereitet – nur eines war anders als sonst: das Wetter. Zur Eröffnung des 30. Hohentengener Weinfestes regnete es. Erst gegen Abend blieb es trocken – und das Areal füllte sich zusehends. Am Sonntag dann strahlender Himmel und die gut gelaunten Weinfestgäste kamen in Scharen, um den herrlichen Spätsommertag bei Wein, feinen Speisen und breit gefächerte Musikprogramm zu genießen.

Weinfesteröffnung im Regen, das hat Seltenheitswert. Die treuen Weinfestgäste trotzen jedoch dem nass-kühlen Wetter und ließen sich vom Besuch des weithin beliebten Festes nicht abhalten. Im Namen der Gemeinde, der Veranstalter vom Musikverein Hohentengen, des Freundeskreises SC Hohentengen und des FC Eintracht Stetten sowie der Familie Netzhammer hieß Schirmherr Bürgermeister Martin Benz alle Gäste herzlich willkommen und wünschte zwei genussreiche Tage voller Lebensfreude. „Ich danke allen, die mit viel Einsatz unser Weinfest mit seinen attraktiven Angeboten realisieren und seine besondere Atmosphäre schaffen.“

Als besonderes Dankeschön überreichte Georg Netzhammer vom Weingut Engelhof den Vereinen 30 Flaschen des zum Weinfest kreierten Jubiläums-Secco: „Ihr seid die tragende Stütze, dass dieses Fest mehr ist als ein Dorffest von vielen. Das Weinfest Hohentengen ist eine Marke geworden.“ Netzhammer hielt zudem Rückblick auf die Anfänge im Jahr 1987 als die „Männer der ersten Stunde“ mit der Idee eines Weinfestes auf seinen Vater zukamen.

Unter Dach ließ es sich in den schmucken Beizen trotz Regen gut aushalten. Und der Musikverein Kadelburg spielte schwungvoll gegen das schlechte Wetter an. Als der Regen am späteren Abend nachließ strömten dafür die Gäste und die fünf Musiker von „Götz N' Moritz“ sorgten in kurzer Zeit für ausgezeichnete Stimmung und brachten in Tanzlaune.

Am Sonntag dann das gewohnte „Weinfestwetter“. Schon zum Festgottesdienst, mitgestaltet vom Musikverein Lienheim, der anschließend flott zum Frühschoppen aufspielte, kamen zahlreiche Besucher, um den schönen Sommertag unter freiem Himmel zu genießen. Die Kinder vergnügten sich beim Spieleparcours und im Lunapark, das Schwarzwald-Quintett sorgte für den launigen Festausklang.

„Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Nachdem der Regen am Samstagabend aufgehört hatte, kamen doch noch viele Besucher und die Band kam sehr gut an. Heute ist es echt super, wir freuen uns über das tolle Wetter und sehr viel Gäste“, zog Andreas Bachmann vom FC Eintracht Stetten eine zufriedene Bilanz. Na dann, auf die nächsten 30 Jahre Hohentengener Weinfest.