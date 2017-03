Hohentengen Flüchtlings-Helferkreis in Hohentengen sucht Verstärkung

Bald ist sie fertig, die Anschlussunterbringung an der Hauptstraße. Im Rahmen einer Infoveranstaltung wollen die Helfer am 14. März ihre Arbeit vorstellen und dabei auch um Unterstützung werben.

Hohentengen – Anfang April wird die neue Anschlussunterbringung für geflüchtete Menschen in der Hohentengener Hauptstraße bezugsfertig sein. Der Helferkreis Hohentengen informiert hierzu am 14. März Interessierte über seine Arbeit und wie man sich als Bürger einbringen kann.

Schon jetzt engagieren sich fast 20 Hohentengener in dem 2015 gegründeten Helferkreis, der von der Gemeinderätin Rosi Drayer und von Elisabeth Etschpüler von Fellenberg koordiniert wird. Viele von Ihnen geben Sprachunterricht und helfen bei Behördengängen oder der Freizeitgestaltung. Andere unterstützen passiv oder durch Sachspenden. "Der Sprachunterricht ist unser Hauptgeschäft" sagt Katrin Goller. Die Sonderschulpädagogin leitet und organisiert den Sprachunterricht. Zurzeit vermittelt sie mit sieben weiteren ehrenamtlichen Lehrern die deutsche Sprache an die Geflüchteten in der Herderner Unterkunft. "Für mich war von Anfang an klar, dass ich mich als sozialer Mensch engagieren möchte" sagt die Mutter in Elternzeit. Der Unterricht zeigt Wirkung: Wo der Helferkreis früher auf Dolmetscher angewiesen war, klappt die Grundverständigung mittlerweile gut. "Zur Not verwenden wir Übersetzer-Apps" so Katrin Goller.

Der Helferkreis ist mittlerweile gut eingespielt. "Es sind auch Freundschaften entstanden", so Goller, "untereinander und zum Teil auch zu den Menschen, die wir unterstützen." Auf diese Weise werde die soziale Gemeinschaft zwischen Geflüchteten und Einheimischen gestärkt und Vorurteile abgebaut.

Das erfolgreiche Konzept soll im Zuge der Fertigstellung der Unterbringung in Hohentengen ausgeweitet werden. Ob die 40 Plätze alle belegt würden und wann die ersten Geflüchteten einziehen, sei noch nicht klar, so Koordinatorin Rosi Drayer. Allerdings werde man sich beim Informationstreffen Mitte März bereits Gedanken über die Organisation machen. Auch die Themen interkulturelle Kompetenz sowie Chancen und Grenzen des Ehrenamts sollen zur Sprache kommen. Der Helferkreis freut sich über interessierte Bürger, die sich in der Gemeinschaft der Helfenden einbringen möchten.

Helferkreis

findet am 14. März um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Weitere Informationen erteilt Katrin Goller per E-Mail (katrin-goller@o2online.de).

Der Helferkreis Hohentengen wurde 2015 gegründet und erhält Unterstützung von der Gemeinde sowie vom Caritasverband und dem Diakonischen Werk. Er betreut die zurzeit 16 Bewohner der Unterkunft in Herdern sowie eine Familie in Günzgen. Die Priorität liegt auf Sprachunterricht. In Hohentengen werden Anfang April weitere 40 Plätze zur Verfügung stehen.