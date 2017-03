Hohentengen Eingeweiht: Neues Bürgerhaus in Herdern

Eingeweiht: Neues Bürgerhaus in Herdern

Der Tag der offenen Tür zur Einweihung des neuen Bürgerhauses in Herdern lockt viele Besucher. Architekt Gerhard Bachmann überreicht symbolisch Schlüssel aus Hefeteig an Bürgermeister Martin Benz.

Herdern – "Heute dürfen wir ein weiteres Schmuckstück in unserer Gemeinde einweihen", sagte Bürgermeister Martin Benz am Tag der offenen Tür im neuen Herderner Bürgersaal. Das Bürgerhaus solle Vereinen, wie auch Flüchtlingen, Platz bieten. Vor allem solle es aber von den Menschen in Herdern mit Leben gefüllt werden und durch seine Möglichkeiten zu Ausstellungen und Workshops, Vortragsveranstaltungen und Diskussionsrunden sowie Feiern, Hochzeiten und Jubiläen für einen sozialen Treffpunkt stehen.

Zahlreiche Bürger waren der Einladung gefolgt, um zu begutachten, wie das ehemalige Schulhaus in ein modernes, barrierefreies und modernen energetischen Standards entsprechendes Bürgerhaus verwandelt und die alte Bausubstanz mit der Moderne verbunden worden ist. Schon von weitem fällt das modern-kantige neue Treppenhaus auf der Gebäude-Ostseite auf.

Seit Beginn an konnten Bürger ihre Vorschläge und Anregungen in die Umgestaltung miteinbringen. Architekt Gerhard Bachmann, der mit seinem Hohentengener Büro die Planung übernommen hatte, übergab dem Bürgermeister einen gigantischen Hefezopf-Schlüssel und führte im Anschluss durch die Stockwerke. Rund 50 Besucher folgten ihm durch das als zweiten Fluchtweg erhaltene alte Treppenhaus, darunter viele Gemeinderäte und Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber.

Pfarrer Marcus Gut verspritzte unterwegs Weihwasser, nachdem er seinen Segen bereits im Bürgersaal ausgesprochen hatte. Besonders die Heizung sei eine logistische Herausforderung gewesen, so Bachmann. Zahlreiche Radiatoren mussten ausgewechselt werden, bevor die Holzpellets-Anlage installiert werden konnte.

Im ersten Stock besichtigte man die Räume des Angelsport- und weiterer Vereine. In der Unterkunft für Flüchtlinge, die im Untergeschoss mit Blick auf den Rhein gestaltet wurde, erklärte Bachmann anhand von Bauplänen die Konzeption des Bereichs. Hier finden auch Sprechstunden und Sprachunterricht des Helferkreises statt. Das Erdgeschoss wurde noch nicht besichtigt. Der dort neu gestaltete Kindergarten wird demnächst im Rahmen eines Frühlingsfests eingeweiht. Insgesamt beliefen sich die Investitionen für das Projekt auf rund 1,522 Millionen Euro, wovon der Eigenanteil der Gemeinde eine Million beträgt. Die zwei Projektphasen dauerten jeweils knapp neun Monate und sind, bis auf letzte Details bei Verglasung und Liftanlage, abgeschlossen. Die Bewirtung mit Meeresfrüchte-Paella und gebratenem Zanderfilet hatte der Angelsportverein um Küchenchef Andreas Piberhofer übernommen.