Hohentengen-Lienheim Eine junge Eule stört die Nachtruhe in Lienheim

Eine junge Eule stört die Nachtruhe in Lienheim

Die Schreie eines nachtaktiven Vogels, einer jungen Waldohreule, rauben Lienheimern seit einer Woche den Schlaf. Stefan Drayers Solarmodule wurden zunächst für die Ursache des durchdringenden Tons gehalten. Er sucht und findet deshalb den wahren Grund für die Ruhestörung.

Für Unruhe im Dorf sorgt seit Freitag vergangener Woche eine anhaltende nächtliche Ruhestörung durch einen durchdringenden, hellen Fiepton. Stefan Drayer ist der Sache auf den Grund gegangen. Eine junge Waldohreule, die in einer Pappel am Sportplatzweg zu Hause ist, ist der Verursacher. „Es ist drei Sekunden ruhig, dann ist kurz ein hohes Piepsen zu hören und das anhaltend von nachts halb elf bis morgens früh, wenn die Sonne aufgeht. Es klingt ähnlich einem Rauchmelder, bei dem die Batterien leer sind“, sagt Stefan Drayer, der in den Verdacht kam, dass die Kollektoren auf seiner Lagerhalle die Ursache sind.

„Wir haben gedacht, es sei ein technisches Gerät, dass uns nachts nicht mehr schlafen lässt“, kam Egon Stark auf Stefan Drayer zu, nachdem der im Dorf weithin zu hörende Ton beim Sportplatzweg verortet werden konnte. Stefan Drayer ging der Sache nach, konnte aber nichts feststellen und machte sich auf die Suche nach der Quelle der nächtlichen Ruhestörung. Schließlich wurde das Fiepen im Wipfel einer hohen Pappel im Garten von Jürgen Sutter ausfindig gemacht.

Stefan Drayer nahm mit Hauke Schneider, Nabu-Vorsitzender des Ortsverbands Waldshut-Tiengen und Umgebung sowie Vogelstimmenkenner, Kontakt auf. Der kam noch spät abends vorbei, um einen Vergleich mit Aufnahmen von Vogelstimmen zu machen und kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass es sich um eine junge Waldohreule handeln muss.

„Solche Töne kommen von jungen Waldohreulen. Sie sind bereits flügge, aber wohl noch zwei bis drei Wochen in der Umgebung und haben hier ihren Standortbaum“, erklärt Schneider auf Nachfrage. Das ständige, weithin hörbare, hohe Fiepen sind Bettelrufe der Jungen, damit die Eltern sie finden und füttern. „Noch zwei bis drei Tage, dann sollte es ruhig sein“, vermutet er.

Waldohreulen sind circa 35 Zentimeter groß, nachtaktiv und nisten gerne in verlassenen Raben- oder Krähennestern. Sie kommen hier halb so oft wie Waldkäuze vor, sind also eher selten zu finden. Auffällig sind die orangegelben Augen und die langen Federohren. „Vielleicht ist es jetzt weniger störend, wenn man weiß, wo es herkommt und dass es vorübergeht“, ist Stefan Drayer optimistisch, dass wieder Frieden und demnächst wohl auch Ruhe im Dorf einkehrt.