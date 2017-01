Bergöschingen Eine Werbeaktion bringt dem Musikverein Stetten-Bergöschingen neue Mitglieder

Der Musikverein Stetten-Bergöschingen freut sich über Zuwachs. 14 Schüler befinden sich derzeit in Ausbildung beim Orchester.

Bergöschingen (ipl) Zur Hauptversammlung des MV Stetten-Bergöschingen waren alle Aktivmitglieder, Ehemalige und Gäste in den Gasthof Hirschen in Stetten eingeladen, um auf das Musikvereinsjahr 2016 zurückzublicken. Vorsitzende Tanja Burkhard-Wehrle eröffnete den Jahresbericht mit der Begrüßung der Ehrenmitglieder Alfred Schäuble, Josef Baumgärtner, Karl Schilling, des Bürgermeisterstellvertreters Bert Kelz und von Pfarrer Marcus Maria Gut. Rückblickend auf das vergangene, musikalisch ausgefüllte Jahr hob sie besonders das gelungene, erfolgreiche Jahreskonzertwochenende hervor, das einen eindrücklichen Nachhall bei den Besuchern hinterließ.

Als herausragenden Erfolg wertete die Vorsitzende vor allem, dass der Verein sein Vorhaben umsetzen konnte, einen eigenen Ausbildungszug zu starten. „Uns ist es besonders wichtig, die Kinder vereinsintern auszubilden und so als Gruppe an den Verein heranzuführen“, betont Tanja Burkhard-Wehrle. Zum Glück, so Burkhard-Wehrle, fanden sich Musiker, die neu in das Ausbilderteam einstiegen, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen. Dank der Werbung und der Idee einer offenen Probe fanden sich viele Unterrichtsanwärter. Stolz kann der Verein nun 14 Schüler in Ausbildung präsentieren. „Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen für den zukünftigen Erhalt unseres Musikvereins“, hob die Vorsitzende hervor.

Als ebenso wichtig erachtet sie die Öffentlichkeitswirksamkeit: „Es ist enorm wichtig und wird registriert, ob wir zu Fasnacht präsent sind, auch bei Regen zu Heiligabend von Ort zu Ort ziehen, Gottesdienste, Geburtstage et cetera gestalten und das Turmspielen stattfindet.“ Viele besondere Momente im musikalischen Jahr zeigen, mit wie viel Herzblut und Engagement alle dabei sind. Nicht zuletzt dankte deshalb der musikalische Leiter des MV, Dirigent Rainer Hack, allen Aktiven und im Hintergrund wirkenden Helfern für ihre enge Verbundenheit. Er selbst macht einen großen Teil dieses Besonderen im Verein aus. Seine intensive Probenarbeit, durchdachte Programmauswahl und seine innovativen Ideen, wie das Blasmusik-Battle zum Frühlingsfest im Mai 2017, lassen keine langweilige Routine aufkommen.

Weitere Termine für 2017 und Informationen zum Verein im Internet: