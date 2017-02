Hohentengen Ein kleines Happy End für die Schließung von Sensoplan in Hohentengen zeichnet sich ab

Die Gemeinde Hohentengen erhält den Zuschlag für den Kauf der Sensoplan-Liegenschaft an der Gewerbestraße. Durch den Weiterverkauf an produzierendes Gewerbe sollen dort wieder Arbeitsplätze entstehen.

Der Kauf der Sensoplan-Liegenschaft durch die Gemeinde Hohentengen ist in trockenen Tüchern. Für rund 1,5 Millionen Euro ist sie die neue Besitzerin des 9050 Quadratmeter großen Grundstücks an der Gewerbestraße. Die Gemeinde hatte dem US-amerikanischen Mutterkonzern General Electric (GE) ein Kaufangebot unterbreitet, nachdem dieser das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres geschlossen hatte. Sie hat sich schließlich gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt.

„Das vorrangige Ziel ist es, Arbeitsplätze an diesen Ort zurückzuholen, statt ihn zu einem Lager verkommen zu lassen“, erklärte Bürgermeister Martin Benz das Vorhaben. Andere Mitbewerber hätten laut Benz geplant, in den Hallen Autos einzulagern. Der Preis, auf den man sich letztlich einigen konnte, sei fair. Dennoch sei der Erwerb für die Gemeinde aus eigener Tasche nicht zu stemmen. Der Haushalt für Grunderwerb muss mithilfe von Kurzzeit-Krediten auf rund zwei Millionen Euro aufgestockt werden. Diese würden getilgt, sobald ein passender Käufer gefunden und die Liegenschaft samt den Gebäuden und Krananlagen weiterverkauft sei, so Benz. Der Plan scheint aufzugehen: Schon jetzt habe man Kontakt mit potenziellen Käufern aufgenommen. Bei einem handle es sich um produzierendes Gewerbe. Mit den anderen sei man noch in der Klärungsphase.

Das Ende der Sensoplan GmbH war vor einem halben Jahr völlig überraschend gekommen. Als weltweit operierender Spezialist im Bereich der Kraftwerksindustrie konnte das Unternehmen bis zuletzt Umsatzwachstum und Bilanzgewinn vorweisen. Dennoch wurde es vom Mutterkonzern GE im Zuge einer strategischen Marktbereinigung bei der Integration des Energiegeschäfts des Unternehmens Alstom zum Ende des Jahres 2016 dicht gemacht. 51 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz bei Sensoplan, 31 weitere wurden versetzt. Nach arbeitskampfbedingten Verhandlungen wurden ihnen ein Sozialplan und Abfindungen zugesichert. Das letzte Kapitel im Sensoplan-Drama könnte nun ein – wenn auch sehr kleines – Happy End haben, wenn Arbeitsplätze an den Standort Hohentengen zurückkehren.

Das Unternehmen

Die Sensoplan GmbH wurde 1994 gegründet und war auf den Vertrieb, den Service und die Instandhaltung von Generatoren spezialisiert. Seit 2010 gehörte sie zum Geschäftsbereich Energy-Services des US-amerikanischen Mischkonzerns General Electric (GE). Erst 2012 hatte Sensoplan in Hohentengen eine Wucht- und Testanlage für Generatoren in Betrieb genommen.