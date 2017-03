Waldshut-Tiengen Eidechsen bei Hohentengener Baugebiet ohne Konfliktpotenzial

Jüngst thematisierte der Gemeinderat das Baugebiet \"Im Winkel\". In den benachbarten Ausgleichsflächen leben viele Eidechsen, die aber laut Bürgermeister Benz kein Problem für spielende Kinder darstellen. Höhere Emissionen bei Biogasanlage rühren offenbar von zu feuchtem Schlamm als Substrat her.

Hohentengen (ros) Bürgermeister Martin Benz sieht kein Konfliktpotenzial zwischen spielenden Kindern und Eidechsen. Dies ging aus der Diskussion um ein Eidechsenhabitat am Rand des neuen Günzgener Baugebiets "Im Winkel" hervor. Zuvor hatten die Gemeinderätinnen Ulrike Gabrin (SPD) und Johanna Ensinger (Grüne) angemerkt, dass das als Ausgleichsmaßnahme vorgesehene Habitat aufgrund der Nähe zum geplanten Spielplatz von diesem abgegrenzt werden müsse. Nur so werden die Tiere geschützt und ein echter Ausgleich geschaffen. "Trauen Sie den Menschen was zu", entgegnete Benz. Diese und weitere Ausgleichsmaßnahmen, darunter die Pflanzung 27 hochstämmiger Bäume und das Ersetzen eines Rohrdurchlasses am Lochbach durch ein U-Profil, wurden in die Satzung für das Baugebiet integriert und diese einstimmig beschlossen.

Dem zuvor zurückgezogenen und nun erneut eingereichten Antrag von Christian Wehrle zum Bau von zwei Kälber- und sechs Laufställen in Bergöschingen wurde mit einer Gegenstimme zugestimmt. Die maximale Zahl der untergebrachten Tiere wurde von über 500 auf maximal 486 reduziert und die Anordnung der Ställe geändert. Der Platz pro Tier werde sich nicht ändern, so Planer Elmar Maier. Grund der Reduzierung sei, dass ab 500 Tieren ein Bundesimmissionsschutzverfahren eingeleitet werden müsste.

Der Bauvoranfrage von Hans Strattmann auf Nutzungsänderung und Umbau des ehemaligen Kindergartens zu Wohnzwecken kann zugestimmt werden. Es sollen hier 14 Wohneinheiten mit 14 Tiefgaragenstellplätzen sowie weitere Stellplätze südlich des Gebäudes entstehen. Voraussetzung für die Zustimmung ist die vertragliche Regelung der Verkehrssicherungspflicht sowie die Vorlage einer Höhenquote der steilen Zufahrt zum Grundstück.

Der Bauantrag von Lars Karius für ein Grundstück im Hohentengener Baugebiet "Äußere Auen II" wurde zur Kenntnis genommen.

Gemeinderätin Ulrike Gabrin erkundigte sich über die kürzlich merklich gestiegenen Emissionen der Biogasanlage. Dies liege an "problematischem Schlamm", erklärte Gemeinderat Markus Wehrle (Freie Wähler). Die Lieferung weise aufgrund eines technischen Fehlers beim Lieferanten eine zu hohe Feuchtigkeit aus, sei aber "Gott sei Dank bald durch", so Wehrle. Bürgermeister Benz forderte, dass Maßnahmen zur Sicherung der Qualität ergriffen werden, sodass fehlerhafte Lieferungen künftig frühzeitig identifiziert und ihre Annahme abgelehnt werden kann.