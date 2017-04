Hohentengen Doppelkonzert in Lienheim: Kirchenchor und Musikverein musizieren gemeinsam

Der Kirchenchor mit Projektsängern als Verstärkung und der Musikverein gestalten ein beeindruckendes Konzert in der Kirche St. Oswald in Lienheim.

In die Kirche St. Oswald in Lienheim hatten am Sonntag der Kirchenchor mit Projektsängern als Verstärkung und der Musikverein Lienheim zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen. Durch das Programm führte Julia Schumacher, die bevor der Kirchenchor den ersten Teil des Konzertes eröffnete besonders die Ehrengäste Bürgermeister Martin Benz und Bezirksdirigenten Elmar Maier mit ihren Frauen sowie den Gemeindepfarrer Hohentengen Marcus Maria Gut herzlich begrüsste.

Auf der Empore und in den Gängen verteilt erklang als beeindruckender Auftakt " Das Lied des Volkes" aus dem Musical "Les Misérables" von Claude- Michel Schönberg und Alain Boublil, bearbeitet für Chor von Heinz Rudolf Kunze. Die Geschichte vom ehemaligen Dieb Valjean über Hoffnung und Liebe basiert auf dem Roman "Die Elenden" von Victor Hugo. Die drei Solisten Werner Gröschel, Andreas Thoma (Leiter des Chores) und Charly Sigg bestritten mutig ihre Partien, die in der Besetzung stimmlich nicht ganz ausgewogen gelangen.

Die monumentale Wucht des beeindruckenden Musicals bestimmte trotzdem den gelungenen Gesamteindruck. Mit dem nächsten Titel erklang ein ebenfalls sehr bekanntes Stück aus dem Film "The Rose" von Amanda McBroom in der Bearbeitung für Chor von Pasquale Thibaut.

Dieser Popsong von Bette Midler wurde schon so oft gecovert, und auch dem Chor aus Lienheim ging die angelehnte Biografie von Janis Joplin so nahe, dass eine sehr gefühlvolle Interpretation gelang. Als Solistin agierte Melanie Matt, am E- Piano Michele Sitko. Die nächsten zwei Stücke bestimmte der Gospel, ein gesungenes Evangelium mit Ursprung im Liedgut der schwarzen amerikanischen Sklaven des 19.

Jahrhunderts, geprägt von verschiedenen Gesangsstilen und synkopischen, afrikanischen Rhythmen. Das A capella- Stück "A world of peace and harmony von dem Komponisten und Autor Lorenz Maierhofer und "It`s me oh lord" brachten die Zuhörer in Schwung und animierten zum Mitklatschen und zur Forderung einer Zugabe, die ebenso begeistert rhythmisch begleitet wurde.

Nach einer kleinen Umbaupause füllte der Musikverein die Bühne und mit satten Klängen der Blechbläser durchaus auch die gesamte Kirche mit dem "St. Florian Choral" von Thomas Doss. Der österreichische Komponist verneigte sich mit diesem Werk vor seinem großartigen Landsmann Anton Bruckner.

Dem entsprechend gewaltig kamen die Blechbläser zum Einsatz und mit sauberem Trompeten- und Hörnerklang begeisterte der MV die Zuhörer. Mit der "Ouvertüre in B" vom Vater der Sinfonien, Joseph Haydn, wagte sich das Orchester an eine anspruchsvolle Blasorchesterbearbeitung. Diese erfordert eine filigrane Ausführung, die das tiefe Blech ausgezeichnet meisterte. Für solche klassischen Werke wäre eine vorherige, nochmalige Stimmung der Instrumente dringend angebracht, denn auch im folgenden "Andante in C" von Mozart mit der Solistin Katharina Meier, Flöte, sind die kurzen Einwürfe der Holzbläser in der Intonation schwierig auszuführen. In den nächsten Stücken überwogen wieder eher die jazzigen Elemente.



In der "New Baroque Suite" von Ted Huggens verbindet sich der Barock noch mit diesen Rhythmen, während sie im "The Blues Factory" von Jakob de Haan die Zuhörer voll in Besitz nahmen. Die Musiker hatten sichtlich ihren Spass dabei, die differenzierten Rhythmen, vom Dirigenten Paul Maurer korrekt gefordert, anzunehmen, die häufigen Taktwechsel zu überstehen und einen bluesigen Klangteppich zu zaubern.

Das Trompetensolo von Steffen Guhl gelang souverän, genauso wie im anschliessenden Gospelsong "Just a closer wolk with thee" von Calvin Custer gemeinsam mit der Posaunistin Sabrina Bernauer.

Als abschliessender Höhepunkt erfüllte das "Hallelujah" von Leonard Cohen im Verein beider Ensemble die Kirche. Die Solistin Melanie Matt, leider etwas versteckt hinter der Tuba, gestaltete die erlösende Stimmung mit reinem Klang und mit einer Zugabe im Gedenken an den verstorbenen Kollegen Berthold Scheuble, der Polka "Von Freund zu Freund", beschlossen die Musiker das vielfältige, facettenreiche Programm. Mit viel Applaus dankten die Zuhörer für den gelungenen Abend.