vor 21 Minuten Sabine Gems-Thoma Hohentengen a.H. Dies und das aus dem Gemeinderat Hohentengen

Die Wege, die bei den seismischen Messungen der Nagra beschädigt wurden, werden saniert. Zudem werden in Lienheim und in Hohentengen zwei Erzieherinnen eingestellt. Was noch wichtig im Gemeinderat war, erfahren Sie hier.