Hohentengen Die Waldwirtschaft bringt der Gemeinde Hohentengen einen Gewinn ein

Der Gemeindekasse fließen aus dem Forst 45 252 Euro zu. Sorgen macht Bürgermeister Martin Benz die Entscheidung im Kartellverfahren.

Mit einem guten Ergebnis schloss das Waldjahr 2016 ab. 45 252 Euro wurden für die Gemeindekasse erwirtschaftet. Mit 2428 Festmetern Einschlag blieb man trotz eines außerordentlichen Einschlages für den Kiesabbau der Firma Holcim in Herdern unter dem jährlichen Soll von 2450 Festmetern. Förster Michael Albrecht stellte dem Gemeinderat die erfreulichen Zahlen vor. 2016 war das vorletzte Jahr der laufenden Forsteinrichtung. In einer Waldbegehung werden zusammen mit Forst und Gemeinderäten die Ziele für die nächste Forsteinrichtung über einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren besprochen werden, informierte Bürgermeister Martin Benz.

„Wir haben weitgehend planmäßig arbeiten können“, erklärte Förster Michael Albrecht den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung. 59 Prozent der Holznutzung erfolgten planmäßig, durch Sturm fielen zehn, durch Insektenbefall drei Prozent Nutzung an. Eine außergewöhnliche Nutzung für den Kiesabbau der Firma Holcim auf der Gemarkung von Herdern machte 29 Prozent aus. Hierfür wurden 700 Festmeter Holz auf zwei Hektar gerodet.

Die größte Menge des Holzeinschlags entfiel auf Fichte mit 878 und Buche mit 678 Festmetern. Bei der Esche lag er mit elf Prozent relativ hoch, was dem Triebsterben geschuldet ist. „Gefragt ist derzeit fast alles, die Preise sind etwas gesunken“, resümierte Albrecht. Nach wie vor ist der Anteil an Brennholz mit 28 Prozent und Derbholz mit elf Prozent hoch, bedingt durch die große Nachfrage nach Schlagraum durch Privatnutzer. 52 Prozent waren Stammholz.

Den Erlösen von 124 501 Euro standen Ausgaben von 79 249 Euro gegenüber, sodass ein Reingewinn von 45 252 Euro übrig blieb, 1600 Euro mehr als eingeplant. Auf einen Vollerntereinsatz wurde 2016 verzichtet. „Wir haben sehr gute Leute vor Ort. Das hat den Vorteil, dass wir bei Borkenkäferbefall schnell reagieren können“, lobte Albrecht. Der Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat einstimmig gebilligt.

Große Sorge macht Martin Benz das Urteil im Kartellverfahren, dass die Trennung von Staatswald und Gemeinde- und Privatwald vorsieht. „Gut funktionierende bestehende Strukturen werden zerschlagen.“ Der Verkauf ist künftig neu zu organisieren, was über eine Genossenschaft, an der sich auch Privatwaldbesitzer beteiligen können, geschehen soll. „Wie es beim Thema Beförsterung weitergeht, weiß bislang keiner.“ Gefährdet sieht er die Ziele Nachhaltigkeit und soziale Funktion. Bis 2019 sollen die Strukturen geändert werden. Eine Betreuung von Staats-, Gemeinde- und Privatwald aus einer Hand wird es dann nicht mehr geben, so Förster Michael Albrecht, dessen Zukunft völlig ungewiss ist.