Hohentengen Die Spielgemeinschaft Hohentengen-­Kaiserstuhl gibt sich ein Wochenende lang den letzten Schliff für das festliche Konzert

Die Spielgemeinschaft Hohentengen-­Kaiserstuhl probt derzeit für ihr festliches Konzert am 9. April. Das Programm ist als musikalische Reise durch die Schweiz gestaltet.

Die Spielgemeinschaft Hohentengen-­Kaiserstuhl hat sich mit einem intensiven Probenwochenende auf das 43. festliche Konzert vorbereitet, das am Sonntag, 9. April, 19 Uhr, in der Gemeindehalle Hohentengen über die Bühne gehen wird. Unter dem Motto "Grüezi. Bonjour.Buongiorno. Allegra – Ä Reis dur’d Schwiiz" werden in diesem Jahr ausschließlich Werke von Schweizer Komponisten oder Schweizer Musik vorgetragen.

Anspruchsvolle Übergänge und heikle Passagen wurden bis zur Zufriedenheit des Dirigenten, Manuel Wagner, geprobt. Die Reise durch die Schweiz beginnt mit "A Salute from Lucerne", der offiziellen Eröffnungsfanfare des eidgenössischen Musikfests von 2006, komponiert von Christoph Walter. Mit dem Marsch "Neige d’Avril", ebenfalls von Christoph Walter, geht es in den Schnee der Schweizer Berge.

Ein musikalischer Höhepunkt wird "Legenda Rumantscha" – ein Stück aus sechs romanischen Volksliedern von Oliver Waespi. Mit "Swiss Boy", der Erkennungsmelodie des Radiosenders Beromünster von Cédric Dumont, wird der erste Teil des Konzerts beschlossen.

"Crossroads" von Carl Wittrock, ein Werk, das anlässlich des Bernischen Musikfests 2014 in Aarwangen geschrieben wurde, eröffnet den zweiten Teil des Abends. Anschließend folgt der "Bundesrat Gnägi-Marsch" von Albert Benz. Beim "Konzert – Ländler", einem Urschweizer Musikstück von A. Schuler, zeigen die beiden Klarinettisten Emil Demuth und Bernhard Etspüler ihr musikalisches Können.

Mit "Heaven", einem modernen Stück der Schweizer Rockband Gotthard, und "Up in the Sky" von 77 Bombay Street, einer Band aus Graubünden, beschließt die Spielgemeinschaft Hohentengen-­Kaiserstuhl ihren musikalischen Vortrag. Die Konzertbesucher sind schon ab 18 Uhr zum Apéro eingeladen. Der Eintritt kostet sieben Euro, Jugendliche haben freien Eintritt zum festlichen Konzert.