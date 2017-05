Hohentengen Die Planung für den diesjährigen Hohentengener Ferienspaß ist in vollem Gange

Die Planung für den diesjährigen Hohentengener Ferienspaß ist in vollem Gange

Der Förderverein der Schule Hohentengen blickt auf das vergangene Jahr zurück und gibt geplante Termine bekannt.

Die Organisation des Hohentengener Ferienspaßes war eine der Hauptaktivitäten des Fördervereins der Schule Hohentengen. Finanziell, ideell und mit Tatkraft unterstützt der Verein außerdem Aktivitäten und Projekte an der Schule. Für den Ferienspaß in den kommenden Sommerferien sind die Vorbereitungen auch schon wieder in vollem Gange. Die Vorsitzende Bettina Ebner nahm Rückblick auf das vergangene Jahr. Äußerst erfolgreich verlief dabei das beliebte Sommerferien-Angebot. Während der sechs Ferienwochen wurden 23 Aktivitäten angeboten, 320 Teilnehmer machten mit.

Gut kommt das Schulfruchtprogramm an, das vom Förderverein der Schule finanziell unterstützt wird. Das frische, biologisch angebaute Obst und Rohkostgemüse wird von Eltern ehrenamtlich vorbereitet und ist bei den Schülern äußerst beliebt. Zu wenige Anmeldungen gab es allerdings für den geplanten Spielzeugflohmarkt im Pfarrsaal, der daher ausfallen musste. Das Konzept wurde vom Vorstand deshalb neu überdacht. Dieses Jahr soll er am Freitag, 30. Juni, von 18 bis 21 Uhr im Freien auf dem Rathausplatz stattfinden und auch Verpflegung anbieten. Für die besten Projekte der Abschlussklassen spendierte der Förderverein Gutscheine.

Aktuell hat der Förderverein 90 Mitglieder. Mitgliederwerbung ist auch weiterhin ein wichtiges Thema, um die Anzahl an Fördermitgliedern stabil zu halten und zu erweitern. Bürgermeister Martin Benz lobte das Engagement des Fördervereins, insbesondere die Organisation des Hohentengener Ferienspaßes. Derzeit laufen die organisatorischen Vorbereitungen unter Federführung von Sandra Kaiser. Der Vorstand mit der Vorsitzenden Bettina Ebner, Stellvertreterin Sandra Kaiser, Kassiererin Annette Simon und Schriftführer Georg Daudey wurde einstimmig entlastet.