Hohentengen Die Gemeinde Hohentengen wächst  das geht aber nicht ohne Hindernisse vonstatten

In der Gemeinde Hohentengen sind viele Baumaßnahmen im Gange oder in der Planungsphase. Aufgrund von veralteten Statistiken kam es zu Diskussionen mit Behörden.

In der Gesamtgemeinde Hohentengen sind derzeit verschiedene Baumaßnahmen im Gange oder in der Planungsphase. Das größte Baugebiet wird mit drei Hektar Fläche die Erweiterung des Gewerbegebiets im Kernort Hohentengen sein. Dies geht mit dem Bau eines neuen Rechenzentrums für die Breitbandversorgung einher. Der Grunderwerb sei laut Bürgermeistern Martin Benz bereits erfolgreich abgeschlossen. Noch in diesem Jahr werde die Erstellung des Bebauungsplans fertiggestellt sein.

Das 1,7 Hektar große Baugebiet Äußere Auen II in der Nähe des Rheinufers ist bereits erschlossen und der Grundstücksverkauf läuft. Für den Ortsausgang Richtung Waldshut ist eine verdichtete Wohnbebauung geplant. Erste Skizzen des Architekten liegen vor und wurden kürzlich diskutiert. In der Ortsmitte, auf dem unbebauten Grundstück neben dem Gasthaus "Löwen", ist geplant, Wohnbebauung und einen Drogeriemarkt anzusiedeln. Hier gibt es allerdings noch keine endgültige Zusage des Investors.

Einen Rückschlag musste man bei der Neugestaltung eines Areals in der Ortsmitte hinnehmen. Die Umsetzung einer neuen Bäckerei mit modernem Café und die Erneuerung der Metzgerei verzögern sich aufgrund eines Todesfalls. Hier müssen zunächst die Eigentumsverhältnisse geklärt werden, bevor das Vorhaben mit dem Investor weiter vorangetrieben werden kann. "Wir setzen uns stark dafür ein, ein attraktives Ortszentrum zu schaffen", sagte der Bürgermeister.

In Lienheim wird ein zwei Hektar großes Baugebiet am Ortsausgang Richtung Reckingen entstehen. Hier lägen laut Benz noch keine Pläne vor. Der Grunderwerb belaufe sich auf rund eine Million Euro. Zusammen mit den rund 1,5 Millionen Euro für den Erwerb der Sensoplan-Liegenschaft und den Mitteln für allgemeinen Grunderwerb sind im Haushalt 2017 somit insgesamt 3,5 Millionen Euro für diesen Zweck eingestellt. Ein Teil davon wird mithilfe von Kurzzeit-Krediten finanziert.

In Günzgen wurde der Grunderwerb für das Baugebiet Im Winkel abgeschlossen. In Bergöschingen soll noch in diesem Jahr mit dem Babauungsplanverfahren für ein rund einen halben Hektar großes Baugebiet begonnen werden. Der Grunderwerb ist hier noch im Gange. In Stetten werde der Flächennutzungsplan fortgeschrieben und über ein Baugebiet in Herdern wolle man sich zum Ende des Jahres erste Gedanken machen, so Benz.

Die punktuelle Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist in der gesamten Gemeinde auf behördliche Hindernisse gestoßen. Laut dem Regierungspräsidium Freiburg seien die ausgeschriebenen Flächen zu groß ausgelegt gewesen und hätten deshalb geändert werden müssen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass diese Forderung auf veralteten Daten des Statistischen Landesamts beruht hatte. Gemessen an aktuellen Einwohnerzahlen sind nur geringfügige Anpassungen notwendig.

Einwohnerzahlen

In der Gesamtgemeinde Hohentengen sind zurzeit 3921 Einwohner gemeldet. Das sind 36 mehr als im Vorjahr. Die Einwohner in den Ortsteilen: Bergöschingen 188 (plus sechs), Günzgen 197 (plus fünf), Herdern 458 (plus 13), Hohentengen 1910 (minus sechs), Lienheim 822 (minus sechs), Stetten 346 (plus 24).