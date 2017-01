Hohentengen Die Feuerwehrabteilung Hohehtengen verjüngt sich

Jugendwart Eric Pesler ist nun neuer Kommandant der Feuerwehrabteilung Hohehtengen. Ömer Yüksel übernimmt das Amt des Stellvertreters.

Eine neue Ära bricht an bei der Feuerwehr in Hohentengen. Die Leitung wurde von jungen Nachwuchskräften übernommen. Abteilungskommandant Roger Harrer und sein Stellvertreter Franz Maier gaben ihre Ämter nach 14 beziehungsweise zehn Jahren ab. Neu gewählt wurden Eric Pesler als Kommandant, der derzeit auch noch Jugendwart bei der Gesamtfeuerwehr Hohentengen ist und als sein Stellvertreter Ömer Yüksel. Dieser legte übrigens einen Rekord beim Absolvieren von Ausbildungen hin.

Für den Posten des Schriftführers konnte Simon Benz gewonnen werden, die Kasse bleibt weiterhin in den Händen von Stefan Schweser und auch die Aufgabe des Gerätewartes hat Florian Ottich weiterhin übernommen. In den Abteilungsausschuss wurden fünf Feuerwehrmitglieder gewählt: Moritz Stelter, Felix Maier, Lukas Stelter, Franz Maier und Roger Harrer. Bürgermeister Martin Benz leitete die Wahlen und lobte in diesem Zusammenhang die große Bereitschaft der jungen Feuerwehrmänner, die bereit sind, Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen und sich für den hervorragenden Ausbildungsstand ins Zeug legen. "Ich wünsche euch allen in diesem Jahr erfolgreiche Einsätze und dass ihr alle eure Gesundheit behaltet", so der Bürgermeister.

Was die Anschaffung des geplanten neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs betrifft, konnte Benz jedoch noch keine klare Aussage machen. Es ist nicht sicher, ob der Kreiszuschuss in Höhe von 90 000 Euro gewährt wird, das Fahrzeug hat einen Anschaffungsneuwert von rund 380 000 Euro und ein gebrauchtes Fahrzeug sei laut Benz keine wirkliche Alternative. Das derzeitig genutzte Fahrzeug ist jedoch schon 33 Jahre alt und sollte dringend ausgetauscht werden.

Die Hohentengener Feuerwehr nahm aus der Jugendabteilung drei neue Feuerwehrmänner auf: Felix Hack, Mario Maier und Steffen Keisler. Außerdem wurde Martin Reinhart für seinen 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Insgesamt 27 aktive Feuerwehrmänner absolvierten im vergangenen Jahr 20 Proben, übernahmen acht Hallenwachen und neun Verkehrsregelungen. Außerdem hatte die Feuerwehr Hohentengen 15 Einsätze zu bewältigen, darunter eine Personensuche im Rhein, ein Waldbrand wegen Grünabfällen, die illegal abgeladen worden waren und eine spektakuläre Suchaktion nach einer Person, die sich beim Pilze Sammeln verirrt hatte. Aber auch die Geselligkeit wurde intensiv gepflegt und insbesondere die sehr gute Zusammenarbeit mit der Abteilung Lienheim unterstrichen.