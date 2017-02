Stetten Die Bürger in Stetten sind gefragt bei der Sanierung des Schulhauses

Bürgermeister Martin Benz informiert bei der Bürgerversammlung in Stetten über wichtige Themen und lädt zur Ideenfindung für die Zukunft des Schulhauses ein.

Stetten (ros) Das Stettener Schulhaus ist sanierungsbedürftig – aber was will die Bevölkerung? Bürgermeister Martin Benz lädt dazu ein, sich an der Diskussion über mögliche Maßnahmen zu beteiligen. Zu dieser werde im Herbst eingeladen. Über Lösungen für die sanierungsbedürftige Mehrzweckhalle in Hohentengen werde man sich mit betroffenen Vereinen unterhalten.

"Wir sind mit viel Herzblut dran, unsere Gemeinde weiterzuentwickeln", so Benz bei der Bürgerversammlung in Stetten. Bereits bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2017 sollen auch Lösungen für einen Radweg nach Hohentengen vorliegen. Eine Studie zu verschiedenen Möglichkeiten sei in Auftrag gegeben worden. Ein mit Streifen abgetrennter Radweg, wie er in der Schweiz üblich ist, komme aufgrund der veränderten Rechtslage jedoch nicht mehr in Frage.

Warum im neuen Baugebiet Stetten eine Fünffachbebauung genehmigt worden ist, obwohl Bürger nur Einzelgrundstücke erwerben durften, erklärte Bürgermeister Martin Benz auf Anfrage eines Bürgers: es habe sich um einen Grundstückstausch mit der Pfarrpfründestiftung gehandelt. Die Gemeinde erhielt dafür ein ebenfalls frei zu vermarktendes Grundstück auf der Pfarrwiese. Ob eine derart dichte Bebauung hier nochmals in Frage käme, wisse Benz nicht. Im Gemeinderat gebe es hierzu unterschiedliche Meinungen. Ob eine Zurückhaltung von Bauplätzen bei den kommenden Baugebieten möglich sei, könne erst diskutiert werden, sobald diese ausgewiesen sind, so Benz auf eine weitere Bürgerfrage.

Das Ärgernis der Beschädigung von Waldwegen durch Pferde und ihre Hinterlassenschaften sei nicht ohne Weiteres durch eine Pferdesteuer lösbar, da es, anders als bei Hunden das Hundesteuergesetz, kein Pferdesteuergesetz gebe, erklärte Bürgermeister Martin Benz auf Anfrage. Hier bleibe nur die Möglichkeit von Klagen im Sinne des Steuerfindungsrechts, was wiederum finanzielle Risiken berge. Im Weiteren informierte Benz über das Konzept der geplanten Waldbestattungen als zusätzliches, kostenneutrales Angebot, das rund 600 Urnengrabstellen pro Hektar umfassen soll.