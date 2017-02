Hohentengen Die Angelsportvereine Lauchringen, Tiengen, Küssaberg und Hohentengen sammeln Müll und Schrott im und am Rhein

Rund 50 Mitglieder der Angelsportvereine Lauchringen, Tiengen, Küssaberg und Hohentengen begeben sich zum Rhyputze.

Dieses Jahr wurde das Rhyputze, das jedes Jahr mit den Angelsportvereinen aus Lauchringen, Tiengen, Küssaberg und Hohentengen durchgeführt wird, vom Angelsportverein 1970 Hohentengen organisiert. Am Samstag versammelten sich zahlreiche freiwillige Helfer bei passenden Wetterbedingungen vor dem neuen Bürgerhaus in Herdern, um in ein erfolgreiches Rhyputze 2017 zu starten. Dies schreibt der Angelsportverein Hohentengen in einer Pressemitteilung.

Um 9 Uhr ging es gemeinsam mit vier Tauchern der Tauchschule Hohentengen und einem Boot an den Rhein. Die Helfer wurden für die Arbeiten in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe machte sich auf den Weg in Richtung Schwimmbad Hohentengen, eine andere übernahm den Weg rheinaufwärts bis zum Kraftwerk Eglisau. Die dritte Gruppe machte das Boot startklar, um mit den Tauchern, die sich mit ihren Trockenanzügen in das vier Grad kalte Wasser trauten, auch den Müll herauszuholen, der sich unter der Wasseroberfläche befand.

Das Boot füllte sich mit unterschiedlichem Schrott, ganzen Computern, einem Bettgestell und vielem mehr. An Land wurden die zahlreichen vollen Müllsäcke der Läufer mit einem Quad und dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Anhänger eingesammelt und anschließend mit dem Müll und Schrott, der sich auf dem Boot befand, zum Bauhof der Gemeinde Hohentengen gebracht. Dort trafen auch die befreundeten Vereine mit dem Müll, den sie an ihren Rheinufern gesammelt hatten, ein. Stephan Burger, Vorsitzender des ASV Hohentengen, sagte, es ist traurig, zu sehen, wie viel Müll und Schrott immer noch unachtsam im Wald und im Rhein entsorgt wird.

Die Rhyputzer aller vier Vereine versammelten sich anschließend am Spielplatz in Herdern zum gemeinsamen Mittagessen. Insgesamt waren es mehr als 50 Teilnehmer, die sich hungrig über das vielfältige Salatbüfett, die Schnitzel und Würste freuten. Den Abschluss des gemeinsamen Tages verbrachte man noch gemütlich bei Kuchen und Keksen. Das Rhyputze 2017 hat allen viel Spaß gemacht, stimmte die Teilnehmer aber auch sehr nachdenklich.