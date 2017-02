Hohentengen Der bunte Umzug der Narren zieht quer durch Hohentengen - hier gibt es die Bilder!

Große und kleine Narren freuen sich beim Fasnachtsumzug in Hohentengen über Musik und Süßigkeiten.

Don Camillo und Peppone (Bürgermeister Martin Benz Pfarrer und Marcus Maria Gut) führten am Sonntag ab 14.11 Uhr in Hohentengen den Fasnachtsumzug an und verteilten Süßigkeiten an kleine Prinzessinnen und alle anderen kleinen Narren. Das Hauptaugenmerk der Mottowagen lag bei Donald Trump und regionalen Themen, wie Grenznähe und die Lage der Landwirtschaft. Der Musikverein Hohentengen (Bild links) reihte sich, begleitet von Guggenmusiken und Musikvereinen aus Lienheim und Stetten, in den Umzug ein. Er zog sich mit bunten Wagen vom Radsportverein, den Wildsäu, Vampiren und Hexen Lienheim, vom Narrenverein Griessen, von den Erzinger Weinbauern, von den Grenzgängern Klettgau und einer bunten Menge Fußvolks durch die Strassen.