Hohentengen Der Tennisclub Hohentengen kooperiert künftig mit der Gemeinschaftsschule

Der Tennisclub Hohentengen möchte Schülern seinen Ballsport näherbringen. Es herrscht Freude über die sportlichen Erfolge mehrerer Mannschaften in der vergangenen Saison.

Der Tennisclub Hohentengen blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Drei Herrenmannschaften zeigten viel Spielfreude sowie Spaß und die Herrenmannschaft Ü 40 erreichte sogar den ersten Platz in der Kreisliga. Die Damen sicherten sich den Klassenerhalt in der zweiten Bezirksliga. Drei ehemaligen Vorstandsmitgliedern wurde im Rahmen der Hauptversammlung ein besonderer Dank ausgesprochen, da sich diese besonders um das Wohl des Vereins verdient gemacht hatten.

Großer Applaus galt Norbert Oehlenberg, der lange als Vorsitzender tätig war und Uwe Berger als sein Stellvertreter sowie der ehemaligen Jugendwartin Petra Oehlenberg. Außerdem wurde Bernadette Oehlenberg, die seit langer Zeit eine unverzichtbare gute Seele für den Verein ist, als Ehrenmitglied in den Tennisclub integriert. Ein Höhepunkt der Saison war das Sommerfest unter dem Motto "Black and White", das bei bestem Wetter auf dem einladenden Gelände beim Rhein stattfand. Zahlreiche Gäste erfreuten sich am kurzweiligen Programm und konnten gleichzeitig die Finalspiele der Clubmeister genießen. Als Sieger gingen Alexandra Michel und Patrick Prescher hervor und beim Herrendoppel Christian Bonkowski und Günter Oehlenberg. Derzeit verfügt der Verein nicht über eine Jugendmannschaft, dennoch werden zehn Jugendliche von professionellen Ausbildern trainiert.

Mit Beginn der neuen Saison findet eine Kooperation mit der Gemeinschaftsschule in Hohentengen statt. Bei einer Tennis-AG haben Schüler die Möglichkeit, das Tennisspielen zu erproben. Mit sieben Neuzugängen hat der Verein jetzt 101 Mitglieder. Er bereitet sich in diesem Jahr auf das 50-jährige Bestehen vor, das 2018 mit einer großen Party gefeiert wird. Die Kassenlage ist gut. Sämtliche kostenaufwendige Sanierungsmaßnahmen auf der Tennisanlage sind abgeschlossen, lediglich der Clubhausvorplatz, der auch als Zuschauerterrasse dient, soll in diesem Frühjahr noch verschönert und neu gestaltet werden. Die Mitglieder freuen sich bereits auf den Saisonstart. Auch die Geselligkeit rund um das Clubhaus kommt nie zu kurz beim Tennisclub.