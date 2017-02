Hohentengen Der Sportclub Hohentengen engagiert sich vielfältig

Das Vorstandsteam des Sportclubs Hohentengen dankt für besonderes Engagement. Gründerin Gertie Abels verlässt die Jedermannsturngruppe.

Vielfältig ist das Sportangebot des Sportclubs Hohentengen. Knapp 500 Mitglieder zählt der Verein. Einstimmig wurde das Vorstandsteam, in dem auch junge Kräfte Verantwortung übernehmen, bestätigt. Auch in 2017 wird das Dorfleben wieder mit attraktiven Veranstaltungen bereichert. Der verbreiterte Platz ist zur neuen Saison bespielbar.

Eine gelungene Sache war das Sportwochenende im Juni, an dem erstmals eine Dorfolympiade stattfand. Da sie äußerst guten Anklang fand, wird sie auch dieses Jahr im Rahmen des Sportwochenendes Mitte Juni wieder stattfinden. Das traditionelle AH-Turnier wird am Freitagabend als Kleinfeldturnier ausgerichtet, das beliebte Handwerkervesper findet am Montag statt.

Für die Beteiligung an den Fasnachtsveranstaltungen dankte die Vorsitzende Sibylle Sträsler von der Narrenzunft mit einer Ballspende. Lob sprach Vorsitzender Christian Burkhard Festwirtin Monika Burkhard für ihr großes Engagement in Sachen Weinfest zusammen mit dem jungen Weinfestteam mit Samira Schönstedt, Anne Thoma und Martin Burkhard sowie den vielen Helfer aus. Im Juni wurden beide Plätze saniert. Der verbreiterte untere Platz ist zur neuen Saison bespielbar. Aufgewertet wird das Sportgelände durch den Bau einer Boule-Bahn, die bis zum Frühjahr fertiggestellt wird.

Nicht nur fußballerisch sind im Verein die 46 Alten Herren aktiv, sie unterstützen den Verein außerdem vielfältig. Die größte sportliche Abteilung im Verein ist der Ski- und Snowboardclub. 21 Mitglieder hat die Montagsgymnastikgruppe von Gertie Abels. Von ihr wurde auch die Jedermannsturngruppe 1984 gegründet und bis vor einigen Jahren geleitet. Ihre Nachfolgerin Maria Sigg verabschiedete sie als Aktivmitglied und dankte mit einem Blumenstrauß für das langjährige Engagement. Immer samstags treffen sich die Freizeit-Volleyballer zum Training.

Dank sprach Volker Helfrich, Vorsitzender des FC Hochrhein, dem SC Hohentengen für die Unterstützung des Vereins aus. Die Damenmannschaft belegt derzeit den achten Platz in der Verbandsliga, die erste Mannschaft ist Zweiter in der Kreisliga A, die zweite Mannschaft Fünfter in der Kreisliga B.

Einstimmig bestätigt wurden Christian Burkhard als Vorsitzender, Mike Stark als Stellvertreter, Martin Meierhofer als Kassierer, Anne Thoma als Schriftführerin sowie zudem Martin Burkhard, Monika Burkhard, Samira Schönstedt, Tobias Schneider und neu Fabian Stärk als Beisitzer.