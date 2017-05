Hohentengen Der Musikverein Stetten-Bergöschingen freut sich schon auf das Frühlingsfest

Der Musikverein Stetten-Bergöschingen lädt zu einem Wochenende voller Unterhaltung ein. Auch ein Blasmusik-Wettstreit steht auf dem Programm.

Der Musikverein Stetten-Bergöschingen veranstaltet am Wochenende, 20. und 21. Mai in der Halle in Hohentengen ein Frühlingsfest. In den Vorjahren hatte der Verein ein Sommerfest im Zelt in Stetten ausgerichtet. "Jetzt möchten wir etwas Neues versuchen und dabei trotzdem festgerechten Zelt-Charakter in die Halle bringen", betont Vorstandsmitglied Tanja Burkhard-Wehrle. So gibt es am Samstag einen Blasmusik-Wettstreit, bei dem 400 Euro Preisgeld winken. Dies schreibt der Musikverein in einer Pressemitteilung.

Mit von der Partie sind die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, der Musikverein Unteralpfen sowie der Musikverein Wutöschingen. "Es soll ein unterhaltsamer Wettbewerb werden, kein Wertungsspiel, bei dem die beteiligten Vereine zeigen, was Blasmusik zu bieten hat, und dem Publikum einen unterhaltsamen Abend mit viel Spaß bringen soll", so Burkhard-Wehrle.

Es wird eine sechsköpfige Jury geben, welche die Musikvereine in vier Kategorien (musikalische Leistung, Show, Stückauswahl und Gesamteindruck) bewertet. Außerdem entscheidet das Publikum mittels einer Applaus- und Begeisterungsmessung mit.

Am Sonntag, 21. Mai, findet ein Festgottesdienst in der Halle statt, der vom Kirchenchor Hohentengen-Stetten musikalisch umrahmt wird. Danach unterhalten das Blasorchester Unterlauchringen sowie der Musikverein Rheinheim die Gäste. Die Mitglieder des Musikvereins Stetten-Bergöschingen lassen an beiden Tagen die Instrumente im Koffer und kümmern sich um die Verpflegung der Gäste. Unter anderem gibt es Fleisch vom Holzkohlegrill.