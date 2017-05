Hohentengen Der Flohmarkt Hohentengen steht eventuell vor dem Aus

Die bisherigen Organisatoren des Hohentengener Flohmarkts um die Familie Scheuble wollen sich zurückziehen, derzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger.

Gibt es bald keinen Flohmarkt mehr in Hohentengen? Die bisherigen Initiatoren, die Familie Scheuble und ihre Helfer, wollen aufhören. Nun müssen Nachfolger gefunden werden. Oswald Scheuble nennt als Grund: "Man wird nicht jünger und die ganze Arbeit, mit Inserate schalten und Plakate auf- und abhängen und was noch alles so dranhängt, nimmt doch einige Zeit und Kraft in Anspruch."

Helfer Thierry Choquet bestätigt den großen Aufwand, den man betreiben muss, um so einen Flohmarkt stattfinden zu lassen. Schließlich soll sich das Ganze finanziell ein wenig lohnen. "Und gerade heute fehlen Anbieter und Gäste, weil sie in ihren Familien Weißen Sonntag haben, und das merken wir", sagt er bei der jüngsten Ausgabe des Flohmarkts. Um Gäste, sprich Käufer anzulocken, müsse man weit fahren, um Plakate aufzuhängen. "Und das darf man dann auch nicht überall, da gibt es Vorschriften, die man beachten muss." Und es ist mit Kosten verbunden.

Der Flohmarkt in Hohentengen hat Tradition. Er besteht fast seit 2006, findet jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst statt und wurde bereits 21 Mal von der Familie von Oswald Scheuble organisiert. Im Schnitt befinden sich auf dem Platz am Rathaus Hohentengen etwa 30 Aussteller mit einem großen Angebot an Flohmarktartikeln. Sie kommen aus einem Einzugsgebiet von Freiburg bis Tuttlingen.

Für die Verpflegung sorgt der Radsportverein Lienheim, dessen Vorsitzender Alwin Lierheimer es bedauern würde, wenn der Flohmarkt verschwinden würde: "Es wird einfach etwas fehlen, wenn es ihn nicht mehr geben würde." Wer also Interesse hat, so einen Flohmarkt auszurichten und dabei viel nette Leute kennenlernen möchte, der oder die kann sich an Oswald Scheuble wenden. Er gibt über alles Auskunft. Kontakt per E-Mail an Oswald Scheuble (oscheuble@aol.com) oder an Thierry Choquet (hohentengen@gmail.com).