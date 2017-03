Hohentengen Das Theaterstück des Ensembles Kunst-Stoff, "Der Sauna-Gigolo", verspricht pikanten Humor

Das Theaterensemble Kunst-Stoff probt für sein neues Stück "Der Sauna-Gigolo" mit Premiere am 28. April. Darin erwarten die Bescher turbulente Szenen in der Bade-Welt "Aqua-Fit".

Das Hohentengener Theaterensemble Kunst-Stoff probt derzeit für seinen dritten Coup: "Der Sauna-Gigolo" soll am 28. April Premiere feiern. Die rund 90-minütige Komödie in drei Akten von Andreas Wening spielt in der Bade-Welt "Aqua-Fit". Die heile Welt wird eines Tages vom neuen Masseur Sandro aufgemischt und schon kurz darauf wird das zuvor heile Gefüge ebenso undurchschaubar, wie der Handlungsort zwischen zwei Naturkräuter-Aufgüssen.

Auch die Lästerweiber Theresa, Lisbeth und Ursel tragen mit ihrem Konkurrenzkampf nicht gerade zur Transparenz der Geschehnisse bei. Die Herren, alteingesessene Platzhirsche, sehen Sandro als Eindringling in ihr bereits abgestecktes Wellness-Revier und beschließen, besondere Maßnahmen zur Wiederherstellung der früheren Badeordnung zu ergreifen. Durch Irrungen und Wirrungen kommt es daraufhin zu geradezu tumultartigen Szenen. Aber ist wirklich alles heiß, was dampft? Das überraschende Ende wird auch bei den Abgebrühtesten für Schweißausbrüche sorgen.

Das Hohentengener Kunst-Stoff-Ensemble hat mit "Meine Leiche – diene Leiche" und "Leinen los und voll daneben" bereits in den vergangenen Jahren für ausverkaufte Vorführungen gesorgt. Roderich Stelter hat beim "Sauna-Gigolo" die Regie übernommen und probt mit seinem 15-köpfigen Team bereits seit Anfang Oktober. Mittlerweile trifft man sich zweimal die Woche in der Hohentengener Mehrzweckhalle, wo auch die spätere Vorführung stattfinden soll.

Weitere Aufführungen sind für 29. April sowie für das Wochenende, 5. und 6. Mai, geplant. Die Vorstellungen beginnen um 19 Uhr. Für die Bewirtung werden die Hexenclique und die Gelbjacken-Hansele der Narrenzunft Bohnenviertel sorgen. Karten kosten zehn Euro und können im Vorverkauf bei Edeka-Wagner erstanden werden. Reservierungen können per E-Mail (karten@kunst-stoff-ensemble.de) vorgenommen werden. Eine frühe Reservierung lohnt sich, in den vergangenen Jahren waren die Aufführungen des Ensembles meistens ausverkauft.