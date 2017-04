Hohentengen Das DRK Hohentengen erhält Zuwachs für den Fuhrpark

Das Rote Kreuz Hohentengen erhält ein neues Einsatzfahrzeug. Bürger und Vereine bringen sich mit Spenden ein.

Ein neues DRK-Einsatzfahrzeug wurde feierlich an die Bereitschaft Hohentengen übergeben. Die große Beteiligung von Bürgern und Vereinen an dem Ereignis und davor schon die Bereitschaft, für das neue DRK-Einsatzfahrzeug zu spenden, zeugten eindrucksvoll vom Zusammenhalt in der Gemeinde. Die Mehrzweckhalle war vom DRK-Ortsverein für die Fahrzeugweihe geschmückt worden, schreibt der DRK-Ortsverein Hohentengen in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Martin Benz, zugleich Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, betonte in seiner Ansprache die überwältigende Spendenbereitschaft, welche die Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeugs im Wert von 70 000 Euro ermöglicht hatte. 25 000 Euro brachte der DRK-Ortsverein Hohentengen dabei laut Benz aus eigenen Mitteln auf.

Als Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Waldshut, dem der DRK-Ortsverein Hohentengen angegliedert ist, würdigte Günter Kaiser die Leistungen des DRK-Ortsvereins Hohentengen. Auch der DRK-Kreisverband Waldshut hatte zur Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeugs beigetragen. Es handelt sich um einen Mannschaftstransportwagen mit Anhänger, in dem Zelte und Zeltheizungen mit einem Rollwagensystem verladen sind, was ein schnelles und flexibles Be- und Entladen erlaubt. Der Anhänger ist für den Bevölkerungsschutz des DRK-Kreisverbands Waldshut im Einsatz.

Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart agierte bei diesem Anlass im Hintergrund: Als Mitglied des DRK-Ortsvereins Hohentengen war sie tatkräftig beim Küchenteam im Einsatz, das die Bewirtung mit Speis und Trank übernommen hatte. Nach der Mittagsmahlzeit wurden zum Kaffee Kuchen, Torten und Hefezopf gereicht. All das feine Selbstgebackene hatten Freunde und Gönner des DRK Hohentengen zur Verfügung gestellt.

Für die kirchliche Weihe hatte man das Fahrzeug mit einem Blumenarrangement geschmückt und direkt im Hof hinter der Halle bereitgestellt. Pfarrer Markus Maria Gut sprach zunächst Gebete in der Halle und begab sich dann im Anschluss nach draußen zum Fahrzeug, um mit Weihwasser die Fahrzeugsegnung vorzunehmen. Dabei assistierte ihm der Bereitschaftsleiter des DRK Hohentengen, Martin Reinhart. Hohentengens DRK-Bereitschaftsleiterin Hildegard Schwarz war unterdessen – ebenso wie Renate Reinhart als ihre Vorgängerin in diesem Amt – beim Küchenteam im Einsatz.

Gesamtkommandant Markus Gampp von der Feuerwehr Hohentengen überreichte DRK-Bereitschaftsleiter Martin Reinhart anlässlich der Fahrzeugweihe eine DRK-Einsatzjacke. Beim Haupteingang der Hohentengener Gemeindehalle präsentierten die drei Hilfsorganisationen DRK, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk dann ihre Fahrzeuge.