Hohentengen Citröen wird Raub der Flammen

Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Pkw-Brand auf der Landstraße zwischen Reckingen und Lienheim entstanden.

Wie die Polizei am Montag berichtet, hat der 18-jährige Fahrer gegen Mitternacht bemerkt, dass der Citröen Benzin verliert. Er stoppte das Fahrzeug und konnte ebenso wie der Beifahrer den Pkw noch rechtzeitig verlassen, bevor der Citröen vollständig Feuer fing und ausbrannte. Durch den Brand sei auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizeiangaben. Die Lienheimer Feuerwehr löschte den Pkw. Während dessen war die Landstraße voll gesperrt.