Hohentengen a.H. CDU-Gemeindeverband Hohentengen mit geändertem Vorstand

Richard Wagner bleibt Vorsitzender, neuer Stellvertreter ist Thomas Wurst. Bürgermeister Martin Benz mahnte ein aktives Eintreten beim Problem Flugverkehr an. Auch bei der Schweizer Suche nach einem Atomendlager gelte es, den nahen Standort Weiach zu verhindern.

Hohentengen – Wahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Hohentengen. Vorsitzender bleibt für zwei weitere Jahre Richard Wagner, neuer Stellvertreter ist Thomas Wurst.

Bürgermeister Martin Benz wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft in der CDU von Landtagabgeordnetem Felix Schreiner ausgezeichnet. „Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an unserer Versammlung. Das zeigt die Wertschätzung gegenüber der Vorstandschaft“, begrüßte Richard Wagner erfreut die 20 Anwesenden. Aktuell sind 39 Mitglieder in der CDU Hohentengen. Als Neuzugänge wurden Jochen Brandl und Marius Schäuble begrüßt.

„In den vergangenen zwei Jahren war es eher ruhig. Die Tätigkeit beschränkte sich hauptsächlich auf die Gemeinderats- und Fraktionstätigkeit“, fasste Wagner zusammen. Ein Höhepunkt war die Berlinreise im Herbst 2015, die in 2019/2020 wieder stattfinden soll. Bei der Landtagswahl war ein besonderer Termin die Diskussion mit Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, im Pfarrsaal Hohentengen. Dank ging an die Mitglieder der Jungen Union für das Plakatieren. Der CDU-Nachwuchs beteiligte sich am Weihnachtsmarkt und ist derzeit auf Berlinreise. Aus dem aktuellen Gemeindegeschehen berichtete Ehrenvorsitzender Elmar Maier.

In Sachen Flugverkehr mahnte Bürgermeister Martin Benz aktives Eintreten gegen das von der Schweiz beantragte Betriebsreglement an, in Sachen Endlagersuche gelte es den in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Oberflächenstandort Weiach zu verhindern. Das Projekt Pflegewohnen auf dem ehemaligen Pfarrwiesengelände soll jetzt aufgrund wieder geänderter Rechtslage, die auch für kleinere Heime ein wirtschaftliches Betreiben ermöglicht, weiter verfolgt werden. 24 Pflegeplätze, Wohnraum und Arztpraxen sollen hier geschaffen werden.

Nachgehakt wurde in Sachen ärztliche Versorgung. „Hier müssen die politischen Vertreter endlich mit der Kassenärztlichen Vereinigung Tacheles reden. Die haben den Versorgungsauftrag“, so Benz.

Kreisvorsitzender, Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat Felix Schreiner dankte dem Ortsverband und besonders Richard Wagner für das Engagement. „Wir brauchen die Parteien mehr denn je und es lohnt, sich einzubringen und für die Demokratie zu kämpfen.“ In seinen Ausführungen ging er besonders auf die Themen Flugverkehr, Breitbandversorgung, A 98 und die Arbeit der Koalition im Landtag ein. Seit 25 Jahren sind Eugen Steinbrunner, Pirmin Steinbrunner, Klaus Werne und Martin Benz, der die Auszeichnung von Felix Schreiner verbunden mit dem Dank auch für die engagierte Arbeit im Kreistag persönlich entgegennahm, Mitglied in der CDU. Die Mitgliedsbeiträge werden künftig zur Jahresmitte erhoben.