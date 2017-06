Lienheim Bürgergespräch in Lienheim findet guten Zuspruch

Einwohner erhalten Informationen aus erster Hand. Bürgermeister Martin Benz blickt zurück und nach vorne. Besondere Ehrung für Blutspender Jürgen Stoll.

50-mal hat der Lienheimer Jürgen Stoll schon Blut gespendet. „Davor zieh ich den Hut“, sagte Hohentengens Bürgermeister und DRK-Ortsvorsitzender Martin Benz. Für dessen Bereitschaft, anderen zu helfen, verlieh er Stoll die Blutspendeehrennadel in Gold. Unter dem Motto „Helfen“ standen auch weitere Punkte des Lienheimer Bürgergesprächs.

Zurzeit seien 60 Flüchtlinge in der Gemeinde untergebracht – 40 weniger als erwartet. Der Bürgermeister dankte den gut 70 Helfern, die sich für sie um Sprachkurse und Arbeitsplätze bemühen. Sollte ihre Anzahl wieder steigen, müssten laut Benz auch in Lienheim Möglichkeiten für eine menschenwürdige Unterbringung geschaffen werden. „Lassen Sie uns Menschen, die Hilfe benötigen, vorurteilsfrei begegnen“, so Martin Benz.

Die Gemeinde hat ein Angebot zum Kauf der Liegenschaft der Sensoplan GmbH abgegeben. Auf Nachfrage eines Bürgers sagte Benz, diese würde an Investoren verkauft, die hier Arbeitsplätze schaffen. Auch solle in Hohentengen bald ein Drogeriemarkt und Wohnraum entstehen. In der gesamten Gemeinde werde die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED vorbereitet. Ebenfalls solle bereits 2017 ein großes Baugebiet in Lienheim erworben werden. Hierzu sei eine kurzfristige Kreditaufnahme von 500 000 Euro notwendig, so Benz.

Im Bereich der Friedhöfe entstehen neue Angebote. Zuerst würde ein Urnengrabfeld im Friedhof Lienheim angelegt, danach sollen Gestaltungspläne für die Möglichkeit von Waldbestattungen erstellt werden. Auch beim Thema ärztliche Versorgung wolle man 2017 vorankommen. Die Planungen eines Pflegeheims sollen bis zur Baureife gebracht werden. Ebenso werde, wenn alles gut laufe, bis Jahresende ein Hospizdienst aufgebaut sein.

Der Bürgermeister betonte, man müsse bei den Themen Fluglärm und Atommüllendlager „intensiv am Ball bleiben“. Die Belastung der Gemeinde durch den Lärm sei extrem und auch an der Transparenz bei der Suche nach einem Endlager äußerte er größte Bedenken. Die Schlussfolgerungen der Nagra (schweizische nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) über die Sicherheit der möglichen nordschweizerischen Standorte nahe Hohentengen seien nicht mit „Echtzeit-Daten“ belegt, so Benz. Nichtsdestotrotz lautete seine Kernbotschaft an diesem Abend: „Unsere Gemeinde steht gut da.“ Lienheims Ortsvorsteherin Roswitha Drayer dankte ihm im Namen des Gemeinderats: „Wir haben große Projekte und wir trauen sie Ihnen zu.“