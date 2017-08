vor 2 Stunden Sabine Gems-Thoma Hohentengen a.H. Biogaslandwirte und Imker freuen sich über Silphie

Immer mehr Biogaslandwirte in der Region bauen die "Silphie" an; die Energiepflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika. Sie ist sehr ertragreich und auch für die Natur wertvoll – die gelben Blüten locken zahllose Insekten, wie etwa Bienen, an.