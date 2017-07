Hohentengen Beim FC Hochrhein ist ein struktureller Umbau in Planung

Die Stammvereine SC Hohentengen und FC Eintracht Stetten streben für die Zukunft eine Fusion in allen Bereichen zum FC Hochrhein an. Allerdings fehlen Kandidaten für die beiden Vorsitzendenposten.

Eine positive sportliche Bilanz zog der FC Hochrhein bei seiner Hauptversammlung. Die Damenmannschaft hat sich in der Verbandsliga gut behauptet, die D-Jugend holte den Meistertitel. Bis Ende 2018 sollen alle Aktivitäten mit den Stammvereinen SC Hohentengen und FC Eintracht Stetten zusammengeführt werden. Für die beiden Vorsitzenden wurden keine Nachfolger gefunden.

Vor sechs Jahren gegründet, habe sich der FC Hochrhein Hohentengen-Stetten gut im Fußballbezirk und in der Gemeinde etabliert, bilanzierte der Vorsitzende Volker Helfrich, zusammen mit Andreas Meier Vorsitzender des Vereins. Höhepunkt war wieder einmal die Damenmannschaft, die nach dem Aufstieg in die Verbandsliga einen sechsten Platz schaffte. Zur neuen Saison werden Jugendspielerinnen und Zugänge von anderen Vereinen das Team verstärken. Erstmals wird eine zweite Damenmannschaft mit neuner Team gemeldet. Ein Trainer hierfür wird noch gesucht.

Die erste Mannschaft belegte in der Kreisliga A den achten Platz. Zur nächsten Saison wird sie von Philipp Brandl und Andreas Bachmann trainiert. Die zweite Mannschaft erreichte als Aufsteiger in die Kreisliga B Platz sechs. Bei der Jugend erreichte die A-Jugend in Spielgemeinschaft mit Rheinheim einen vierten Platz, die B-Jugend Rang zehn. Die C-Jugend in Spielgemeinschaft mit Dettighofen kam auf Platz zwölf. Meister wurde die D1-Jugend, Sechster die D2-Jugend. Die E-Jugend in Spielgemeinschaft mit Dettighofen wurde Vizemeister, die B-Mädchen erreichten Rang vier. Weiterer Nachwuchs spielt in der F-Jugend und bei den Bambini. Zur neuen Saison wird es neun Jugendmannschaften geben, neu eine C- statt eine B-Mädchenmannschaft.

Neben den sportlichen Aktivitäten sollen jetzt auch die Administration mit drei Vorständen und alle weiteren Aktivitäten der drei beteiligten Vereine im FC Hochrhein zusammengeführt werden. Wie schwierig es ist, Verantwortliche für die Aufgaben an der Spitze zu finden, zeigten die Teilneuwahlen. Für die beiden Vorsitzenden, die ihren Rücktritt bereits vor zwei Jahren angekündigt hatten, fanden sich bislang keine Nachfolger. Daher bleiben Volker Helfrich und Andreas Meier weiterhin kommissarisch im Amt. Als Schriftführerin wurden Kathrin May, als Beisitzer René Gaveau, als Kassenprüfer Ines Tamburin und Heinz Albiez wiedergewählt. Neuer Spielbetriebsleiter ist Jürgen Laub. Jugendleiter bleiben Martin Meier und Tino Pardon. Vorangehen soll das Projekt Kunstrasenplatz auf dem Stettener Sportgelände. Bürgermeister Martin Benz signalisierte dafür die Unterstützung der Gemeinde.