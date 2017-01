Lienheim Bei der Versammlung der Feuerwehr Ehrungen stehen im Mittelpunkt

Die Feuerwehr Lienheim absolviert 2016 sieben Einsätze. Andreas Gampp und Markus Gampp erhalten eine Ehrung für 25-jährigen Dienst.

Lienheim – In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Lienheim, wurden zwei Mitglieder für 25 Jahre aktive Dienstzeit geehrt. In seinem Jahresbericht resümierte Abteilungskommandant Christian Scheuble zufrieden über das vergangene Jahr. Sieben Einsätze waren zu verzeichnen. Zahlreiche Mitglieder bildeten sich auf Gemeinde- und Landkreisebene zusätzlich zu der regulären Probentätigkeit fort. Dis schreibt die Feuerwehrabteilung in einer Pressemitteilung.

Weiter legte Scheuble in seinem Bericht einen stabilen Mitgliederstand und einen guten Ausbildungsstand der Mannschaft dar. In ihrem Vortrag ließ Schriftführerin Meike Gampp das vergangene Jahr Revue passieren. Der Kassenbericht wies keinerlei Lücken auf und legt eine solide finanzielle Rücklage dar, sodass der Abteilungsausschuss, unter der Regie von Bürgermeister Martin Benz, einstimmig entlastet wurde. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung zweier verdienter Feuerwehrmänner, die seit 25 Jahren aktiven Feuerwehrdienst leisten.

Abteilungskommandant Christian Scheuble und sein Stellvertreter Johannes Sutter überreichten Andreas Gampp und Markus Gampp für die 25-jährige Dienstzeit eine Urkunde und ein Präsent. Im Laufe der vergangenen Jahre absolvierten Andreas und Markus Gampp sämtliche Ausbildungen auf Landkreisebene und durchliefen die Ausbildung zum Gruppen- und Zugführer an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Scheuble zollte den Geehrten eine Vorbildfunktion bei der Probentätigkeit und den Einsätzen. Auch bei allen anderen Anlässen und Arbeitseinsätzen ist auf die beiden Feuerwehrmänner stets Verlass.

Als neues Feuerwehrmitglied wurde Dennis Oehlenberg in die Reihen der Aktivmannschaft aufgenommen. Einen kleinen Wermutstropfen wies allerdings die Probenstatistik auf. Christian Scheuble appellierte an die Mannschaft, den Probenbesuch im laufenden Jahr etwas ernster zu nehmen. Für vollzähligen Probenbesuch konnten Meike, Markus und Andreas Gampp sowie Alexander Häfele, Michael Sigg und Boris Scheuble ein Präsent in Empfang nehmen. Bürgermeister Martin Benz sprach der Lienheimer Abteilung ein großes Kompliment aus, verbunden mit dem Dank für die gute Ausbildung und die ständige Einsatzbereitschaft. Gesamtkommandant Markus Gampp berichtete über Veränderungen in der Probenarbeit auf Gemeindeebene für das anstehende Jahr.