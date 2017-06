Hohentengen a.H. Bauvorhaben sorgt im Gemeinderat für Unmut

Bauherr schafft in der Felsenstraße in Hohentengen ohne Baugenehmigung Fakten. Jestzt soll ein Bebbaungsplan unter Bürgerbeteiligung Klarheit schaffen.

Hohentengen (gt) Kein Einvernehmen gab es im Gemeinderat für ein Baugesuch in der Felsenstraße. Dort sollen auf Umbau- und Anbaumaßnahmen für ein bestehendes Wohnhaus erfolgen. Es wurden bereits ungenehmigt erhebliche Geländeaufschüttungen getätigt und eine massive Stützmauer errichtet. Für das aus den 60-er Jahren stammende Baugebiet soll jetzt ein rechtskräftiger Bebauungsplan aufgestellt werden. Dazu ist eine Bürgerbeteiligung geplant.

Auch das Landratsamt, so Bürgermeister Martin Benz, sei inzwischen tätig geworden und habe dem Bauherren empfohlen, den Antrag zurückzunehmen. Das wolle der Bauherr momentan aber nicht. Gebäude füge sich durch die geplanten Um,- und Anbaumaßnahmen, die Aufstockung und die Geländeaufschüttung sowie Mauererrichtung nicht in die Umgebung ein, so das Urteil der Baubrechtsehörde im Landratsamt.

„So, wie es jetzt widerrechtlich errichtet wurde, geht es nicht“, machte Bürgermeister Benz im Gemeinderat deutlich. Einstimmig wurde der Bauantrag abgelehnt. Im September hatte der Gemeinderat zu einer Bauvoranfrage signalisiert, dass eine Aufstockung im Sinne einer Nachverdichtung möglich sei, eine endgültige Entscheidung jedoch vom Baugesuch abhänge.

„Um eine Aufstockung zu ermöglichen, muss die Gemeinde baurechtlich tätig werden“, erläuterte Martin Benz. Für das acht Wohnhäuser umfassende Gebiet „Unter den Felsen“ gibt es einen Bebauungsplan, der jedoch nicht rechtskräftig wurde, erläuterte Gemeinderat Elmar Maier (CDU). Dieser erlaube eine flache Terrassierung zur Hauptstraße hin, an die sich bislang alle gehalten hätten. „Wir sollten die betroffenen Bürger anhören, ehe wir den Bebauungsplan festlegen“, schlug Peter Schanz (Grüne) vor.

Ziel des Bebauungsplans ist es, das Wohngebiet in seinem Bestand und Charakter zu sichern. Maßgeblich sind dabei nachbarliche Belange und eine einheitliche Gelände- und Baugestaltung entlang der Hauptstraße. „Wir sind bereit, über die Möglichkeit einer Aufstockung zu reden, die dann für alle gilt. Dafür braucht es den Bebauungsplan“, so Bürgermeister Benz.

Schließlich sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Aufstellung im beschleunigten Verfahren mit vorgezogener Bürgerbeteiligung aus; ebenso für eine Veränderungssperre, um die Planziele durch aktuelle Bauvorhaben nicht zu unterlaufen.